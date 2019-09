Toom: üllatav, et EKRE hääletas eesti keele küsimuses koos Keskerakonnaga

"Minu jaoks oli väga üllatav see, et me saime 18 vastuhäält EKRE-lt. See on tõesti väga üllatav," ütles Toom neljapäeval ERR-ile. "Isamaa jättis hääletamata ja EKRE oli vastu! Ja see on üllatus," kordas ta.

Küsimuse peale, kas see näitab Keskerakonna ja EKRE lähenemist, leidis Toom, et tema arvates näitab see EKRE soovi koalitsiooni koos hoida.

"Ma ei ütleks, et on toimunud mingisugune lähenemine, aga ilmselt pärast viimast pahandust [politsei- ja piirivalveameti peadirektori] Elmar Vaheriga [keda EKRE ministrid soovisid valitsusega kooskõlastamata vallandada] sai EKRE väga selgelt aru, et koalitsioon on see, mida tuleb hoida. Ma arvan, et nende puhul see on palju tõhusam instrument neid mõjutada kui kellegi teise puhul," rääkis Euroopa Parlamendi saadik Toom.

Keskerakonna mõjukas poliitik selgitas ka oma mõtet, et Reformierakonna viimane algatus riigikogus võib näidata erimeelsusi erakonnas.

"Minu jaoks on see väga lühinägelik. Sest kui me vaatame venelaste toetust Reformierakonnale, on arusaadav, miks Reformierakond mitte kunagi pole mingisugust vene agendat välja käinud - sest toetus oli olematu," rääkis Toom. "Aga mingi hetk see oli pea 14 protsenti, mis tähendaks igale erakonnale, et pead nüüd mõtlema selle valijagrupi peale. Kui see mõtlemine oleks toimunud - siis ma ei näe üldse mingit põhjust, miks üldse sellise lollusega välja tulla riigikogus," jätkas ta. "Kui tahate venelaste hääli, siis te sellist asja ei tee. Aga tehti ikkagi. Kusjuures naljakas on see, et nad olid ju võimul 17 aastat, neil oli kaks haridusministrit järjest. Aga nüüd nad hakkavad kraaklema, et meil on vaja venekeelsed koolid kinni panna."

"Sellega nad kaotavad ka oma väikse venelaste toetuse, mis neil alles oli. Ja see võib olla ainult mingisuguse sisetüli tulemus," leidis Toom.

Reformierakonna eelnõu, millega taheti anda valitsusele ülesanne muuta Eesti kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks, kukkus teisipäeval riigikogus läbi, kui selle poolt hääletas 32 ja vastu 44 saadikut. Seda toetas ainult Reformierakonna fraktsioon, vastu hääletas enamus Keskerakonna ja EKRE saadikutest ning kolm sotsiaaldemokraati. Ülejäänud jätsid hääletamata.

Mitmed poliitikud nimetasid eelnõu koos Keskerakonnaga valitsuskoalitsiooni kuuluvatele Isamaale ja EKRE-le seatud lõksuks, kuna nende saadikud hääletasid eelmise riigikogu koosseisu ajal samalaadse eelnõu poolt.