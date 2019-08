Perearst sai "Ringvaates" saatejuhi vaktsineerimise eest terviseametilt noomida

Joller postitas sotsiaalmeediasse kirja, mille talle saatis terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Eleri Pastak. Joller käis 29. juuli "Ringvaates" rääkimas leetrite ohtlikkusest ja viis läbi ka saatejuhi vaktsineerimise.

Terviseametile see aga ei meeldinud. Lisaks ameti teavitamise puudumisele heitis inspektor ette ka seda, et immuniseerimisega tegelevad tervishoiuteenuse osutajad peavad olema varustatud vajalike esmaabivahenditega immuniseerimise võimalike kõrvaltoimete raviks. Inspektor heitis Jollerile ette, et kuigi viimane mainis saates, et tal on vastavad vahendid kaasas, siis polnud neid telepildis näha.

Ameti kirja neljapäeval avalikustanud Joller kirjutas, et tal sai hing täis, kuigi tema kannatus on muidu kummist.

"Sain täna terviseametist kirja. Sellise armas-hirmutava kirja, kus tuletati mulle meelde, et olin jätnud saatmata ühe e-maili - tunnistan pattu, ma unustasin.

Mind see kiri otseselt ei solva, see kirjutati asja pärast. Kui solvab, siis ehk see osa, kus justkui väidetakse, et ma valetan (!) elustamisvahendite kohta," kirjutas Joller.

Kuid selle kirjaga terviseameti etteheited ei piirdunud. Jolleri sõnul helistas neljapäeval nende perearstikeskusse terviseameti õigusnõunik ja ähvardas telefoni vastu võtnud õde, et perearstikeskuse vastu algatatakse järelevalvemenetlus, kui see keeldub oma nimistuid suurendamast.

Joller vastas, et neil on niigi väga suured nimistud: kolme arsti peale on kokku 6579 patsienti, ühe perearsti kohta loetakse optimaalseks 1600 patsienti.

"Me võtaksime uusi inimesi vastu hea meelega, aga me tõesti ei jaksa - nimistute suurenemisel kannataks töö kvaliteet ja pikeneksid järjekorrad."

Jolleri sõnul peaks terviseamet väga hästi teadma, et Tallinnas paiknevates perearstikeskustes on kokku umbes 4000 vaba kohta erinevates nimistutes, kus inimesi on vähem kui 1600. Tänavu 19. märtsil perearstidega sõlmitud hea tahte leppe kohaselt peaks terviseamet suunama perearsti otsivad inimesed just nendesse nimistutesse.

"Mis mind tõsiselt solvab, ongi see, et terviseamet küll käib ja kontrollib ja ähvardab erinevaid perearste erinevate väikeste seadusesätete alusel, aga ise ei järgi karvavõrdki hea tahte kokkulepet. Terviseamet tegutseb, mõtlemata sellele, mis on tegelikkuses järelevalvemenetluse eesmärk ja kas probleemi saaks ehk lahendada nii, et see traumeeriks vähem inimesi, kes endale perearsti otsivad."

Joller lisab, et tema postitus on kooskõlastamata Eesti Perearstide Seltsi juhatusega ja Eesti Arstide Liidu eestseisusega ja on 100 protsenti tema isiklik emotsioon, mida aga jagavad väga paljud arstid.