Arstide hinnangul tuleks vaktsineerimise ulatuse parandamiseks õpetajaid koolitada

Nende kaudu jõuab teaduspõhine info vaktsineerimise vajalikkusest lastevanemate ja lasteni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Perearst Karmen Joller ütles, et meedikute eesmärk on laste tervis ja heaolu. Väga karme meetmeid, näiteks vaktsineerimata laste lasteaeda mitte lubamist, arstid veel ei poolda.

Viimasel paaril aastal on Eestis sagenenud juhtumid, kus varem unustusehõlmas olnud haigused on vaikselt ühiskonda naasmas.

"Leetrid olid täielikult kadunud Eestist ja kuna meil on vaktsineerituse tase oluliselt langenud, siis on esinenud üksikuid juhtumeid - sellel aastal 26 juhtu. Osa on sisse toodud, osa on nakatunud ka Eestis," rääkis Joller.

Ta ei poolda vaktsineerimata lastele lasteaeda minemise keelamist. "Ma ei läheks nii radikaalseks, sest lastel on õigust saada ka haridust, lisaks sellele, et neil on õigus tervisele. /.../Ma arvan, et Eesti inimene on piisavalt tark, et ta oskab õige, kättesaadava info põhjal otsustada, mis on õige valik ja mis on tervislik valik tema lapsele," lisas ta.