Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jesse hinnangul peaksid terviseamet ja perearstid omavahel tõhusamat koostööd tegema, et lahendada patsientidele koha leidmine perearstide nimistutes ning sel eesmärgil on sõlmitud ka kolmepoolne lepe ministeeriumi, terviseameti ja perearstide seltsi vahel.

"Suur osa hea tahte leppest seisnes selles, et terviseamet ja perearstid teevad omavahel koostööd. Et ei ole mitte ainult terviseameti ja inimeste mure see, kust endale perearsti leida," rääkis Jesse kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis+" ajakirjanik Arp Müllerile.

Jesse sõnul sõlmitigi lepe kahe eesmärgiga: et ühest küljest liikuda selles suunas, et iga perearsti koormus oleks minimaalselt 1600 inimest ning mitte rohkem kui 2000 patsienti ning teiseks lepiti kokku, et terviseamet ja perearstid suunavad uusi inimesi nende arstide juurde, kelle nimistud on vähem täis.

Samas, kui on juhtum (nagu perearst Karmen Joller kirjeldas), kus Tallinnasse oma abikaasa juurde koliv inimene soovib temaga sama perearsti nimistusse saada, siis oleks loomulik, et ta sinna ka võetakse, leidis sotsiaalministeeriumi asekantsler.

Jesse rõhutas samas, et terviseameti roll on leida inimesele perearst. "Kui inimene kuskilt mujalt ei leia, siis terviseametil on õigus inimesi nimistusse määrata. Aga selline määramine on siiski viimane lahendus. Esimene lahendus oleks ikkagi see, et inimene saab endale perearsti ise valida ja soovitavalt elukoha lähedase perearsti," rääkis ta.

Jesse märkis, et ka varasemalt on olnud juhtumeid, kus perearsti määramine terviseameti poolt on tekitanud konflikti. Tema sõnul tekivad konfliktid sellest, kui inimene määratakse perearsti nimistusse, kes tegutseb tema elukohast eemal ning sellekohane pahameel on ka mõistetav.