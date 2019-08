Välgunool pani kustutatud Vene relvalaos laskemoona uuesti plahvatama

Arstide teatel on haiglasse toimetatud üheksa inimest, kelle seas on nii korrakaitsjaid kui ka tsiviilisikuid. Ühe politseiniku seisund on kriitiline, veel kahe inimese seisund on mõõdukalt raske ja raske vahepeal.

"Plahvatuse põhjustas välgulöök," teatas sõjaväe pressiteenistus.

Esmaspäeval puhkenud tulekahju kahjustas laskemoonaladu ning muu hulgas "viis rivist välja hoiustamisrajatiste piksevardad", lisas teenistus.

Krasnojarski piirkondliku valitsuse teatel kärgatas plahvatus varasemas tulekahjus kahjustada saanud laskemoona kahjutustamise ajal.

"Demineerimise ning Kamenkas toimunud hädaolukorra järelmite kõrvaldamise käigus plahvatas üks mürsk."

Varem ütles üks allikas, et Atšinski lähedal asuvas laos kärgatas välgutabamuse järel kaks plahvatust.

Piirkonna valitsuse teates välgunoolt ei mainitud. Küll aga öeldi, et plahvatusi ning kiirelt halvenevat ilma silmas pidades otsustasid nad viia Kamenka küla elanikud ajutiselt Malinovkasse.

Laohoones 5. augustil puhkenud tulekahju ja kärgatanud plahvatuse tagajärjel sai surma üks ja viga 13 inimest. Neist neli on jätkuvalt haiglas.