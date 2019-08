Interfaxi andmetel on hukkunud mitu ja saanud viga 15 inimest. TASS räägib ühest ja RIA Novosti kahest hukkunust, vahendasid Ehho Moskvõ, Meduza ja Lenta.

Ametlikult alguses ei täpsustatud, millisest objektist jutt käis, kuid teada on, et see asub Onega poolsaarel Njonoksa asula lähistel. Varasemalt on teada, et piirkonnas asub Venemaa mereväe katsepolügoon, kus katsetatakse tuumaallveelaevade jaoks mõeldud ballistilisi rakette. Osa allikaid teatasid, et põleng puhkes Severodvinski juures ühel mereväe alusel ning Interfaxi andmetel oli plahvatusi rohkem kui üks.

Arhangelski kuberner Igor Orlov kinnitas, et sündmuskohale on saadetud päästelennukid.

Venemaa kaitseministeerium teatas hiljem, et vedelkütusega reaktiivmootori katsetamisel toimus plahvatus ning seade süttis põlema. Surma sai kaks spetsialisti ning vigastada sai veel kuus inimest - kõik nad on kas kaitseministeeriumi või arendusettevõtte töötajad.

Ministeerium teatas, et piirkonna radiatsioonitaset juhtunu ei mõjutanud.

"Vedelkütusega raketimootori katsetuse ajal toimus plahvatus ja seade võttis tuld," ütles ministeerium.

"Vahejuhtumis sai eri raskuses vigastada kuus kaitseministeeriumi ja väljatöötaja-ettevõtte esindajat. Kaks asjatundjat suri saadud haavadesse," seisis kaitseministeeriumi teates.

"Kahjulikke aineid atmosfääri ei paiskunud, kiirgustase on normi piires," lisas ametkond.

Arhangelski oblasti võimud kinnitasid samuti, et "radioaktiivset saastet ei ole".

"Kõik kannatanud toimetati operatiivselt raviasutusse, kus said vajalikku arstiabi," edastas ministeerium.

Severodvinski linnavõimude pressiesindaja aga märkis hiljem, et linnas oli neljapäeval siiski lühiajaline radiatsioonitaseme tõus.

"Radiatsioonituvastussensorid fikseerisid kell 11.50 (Eesti aeg 10.50) "radiatsioonitaseme lühiajalise tõusu. Praeguseks on tase normaliseerunud", teatasid Severodvinski võimud oma ametlikult veebilehel.

Tegemist on käesoleval nädalal juba teise korraga, kui relvajõudude objektil suurem tulekahju puhkeb. Esmaspäeval puhkes plahvatusi kaasa toonud põleng Krasnojarski krais Atšinski rajoonis asuvas laskemoonalaos. Hukkus üks ja arstiabi vajas 13 inimest. Lisaks tuli lähipiirkonnast evakueerida kõik elanikud.

Juuli alguses aga toimus põleng ja õnnetus salajase tuumaallveelaevaga ning tookord hukkus 14 mereväelast.

15. detsembril 2015 kukkus Njonoksast välja lastud tiibrakett Sopka külas elumajale. Meedia andmetel purunes neli korterit. Vene kaitseministeerium pisendas toona õnnetuse tagajärgi.

Arhangelski sadam: plahvatusega piirnev ala suuretakse laevaliikluseks kuuks ajaks

Valge mere Dvina lahe ala, mille lähedal asuval sõjaväepolügoonil toimus neljapäeval plahvatus, suletakse laevasõiduks kuuks ajaks, ütles Arhangelski sadama asekapten Sergei Kozub Interfaxile.

"Piirkond on suletud," ütles Kozub.

Lääne-Arktika meresadamate ametlikule veebilehele on üles riputatud rannikuhoiatus Dvina lahes seilamise keelu kohta.