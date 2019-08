"Viimane rong, mis Tallinnast Rakveresse tuleb, jääb ööseks sinna ja hakkab hommikul Rakverest tagasi sõitma. Siit tekkiski mõte, et miks ta Rakveres peaks ööbima, kui ka Kundasse tuleb raudtee ja kunagi käis Kundast rong Tallinnasse," rääkis Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum pühapäeval ERR-ile.

"Kui Turbas on 300 elanikku ja sinna ehitatakse raudtee, siis võiks ka Kundas, kus on 3000 elanikku ja korras raudtee juba olemas, arendada (rongi)liiklust Kunda - Tallinn - Kunda," lisas Vallbaum.

Vallavanema sõnul on Kunda - Rakvere raudteelõigu omanikfirma AS Kunda Trans esindajad käinud raudtee müümisest rääkimas nii AS-is Eesti Raudtee kui ka majandus- ja peaministri juures. "Seda asja on lükatud ja Eesti Raudteel on isegi huvi, aga ilmselt seal käibki nüüd hindade üle läbirääkimine," märkis Vallbaum.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas ütles pühapäeval ERR-ile, et teemast on räägitud, kuid otsuseid ei ole seni tehtud. Aasa sõnul peaks raudteed selle efektiivsemaks kasutamiseks ka pikendama, et see viiks välja Kunda sadamasse.

Vallbaumi sõnul on raudteelõik heas korras, kuna selle omanik on välja vahetanud nii liiprid kui relsid. Tema sõnul oleks lisaks ettevõtetele raudteest kasu ka puhkajatele, kuna Kondas on nüüd heakorrastatud supelrand.

Vikipeedia andmeil on Rakvere-Kunda laiarööpmelise raudtee pikkus 20 kilomeetrit. Raudteelõik rajati, et teenindada 1870. aastal loodud Kunda tsemenditehast. Ka praegu veab Kunda Nordic Tsement raudteega omale vajalikku tooret - põlevkivi ja paekivi.