Ehitajate tee lõik Männiliiva tee ja Turu platsi vahel on seoses suusatunneli ehitustöödega alates käesoleva nädala algusest kuni 25. augustini jalakäijatele ja sõidukitele liiklemiseks suletud. Järgmise nädala algusest on mägi suletud ka bussidele, mis suunatakse ümbersõidule.

Tunneli rajamise ajal suunatakse tavaliiklus ehk sõidukid ja jalakäijad ümber Sõpruse puiestee, Sütiste tee, Tervise tänava, Rahumäe tee ja Raudtee tänava kaudu.

Alates 12. augustist kuni 18. augustini suunatakse bussiliinid nr 10, 23, 27, 33, 36 ja 45 ümbersõidule, teatas Raepress.

12. augusti tööpäeva algusest kuni 18. augusti tööpäeva lõpuni suunatakse liinide nr 10, 27, 33, 36 ja 45 bussid ümbersõidule Väike-Õismäe ja Kopli suunal marsruudil Pärnu maantee, Raudtee tänav, Rahumäe tee, Tervise tänav, J. Sütiste tee, Sõpruse puiestee, Sõpruse puiestee ja Ehitajate tee ringristmik. Ümbersõidul tehakse peatus Pärnu maanteel paiknevas bussiliinide nr 23, 36 ja 45 Nõmme peatuses, Raudtee tänaval Kõue peatuses, Rahumäe teel Rahumäe ja Kalmistu peatuses ning Tervise tänaval Tervise peatuses

Vana-Pääsküla ja Männiku suunal kulgeb ringsõidu marsruut Sõpruse puiestee ja Ehitajate tee ringristmik, Sõpruse puiestee, J. Sütiste tee, Tervise tänav, Rahumäe tee, Raudtee tänav ja Pärnu mnt. Ümbersõidul tehakse peatused, Tervise tänaval Tervise peatuses ja Rahumäe teel Kalmistu ja Rahumäe peatuses ning Raudtee tänaval Kõue peatuses.

Liini nr 23 bussid suunatakse mõlemal sõidusuunal ümbersõidule marsruudil Üliõpilaste tee, Ehitajate tee, Sõpruse puiestee, J. Sütiste tee, Tervise tänav ja Rahumäe tee. Ümbersõidul tehakse peatused Ehitajate teel peatuses Tehnikaülikool, Sõpruse pst-l Ehitajate tee ja Tervise tänaval Tervise peatuses.

Sõitjatel palutakse varuda tavapärasest tunduvalt enam aega ühissõidukiga sihtkohta jõudmiseks.

Nõmme mäe alla rajatakse 40 meetri pikkune ning umbes kuuemeetrise läbimõõduga metallist torutunnel, mis võimaldab Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja kasutajatel rada läbida ilma Ehitajate teed ületamata. Praegu on ainus ühendus Nõmme turu juures olev jalakäijate sild. Tunnel hakkab ühendama Mustamäe nõlva aluseid Hüppetorni metsa ja Sütiste metsa liikumisradasid.

Kadriorus jääb "Musta luige" ees alles vaid üks rada

Reidi tee ehituse tõttu muutub 12. augusti varahommikust kuni nädala lõpuni liikluskorraldus Narva maanteel.

Kesklinnast väljuval suunal liituvad kaks sõidurada üheks rajaks Narva mnt ja Poska tänava ristmikul asuva kaubanduskeskuse "Must luik" ees (Narva mnt 90). Uuesti jagunevad sõidurajad kaheks pärast Hiina saatkonna hoonet..

Linna siseneval suunal toimub sõiduradade ühinemine ja jagunemine samades kohtades, aga vastupidiselt.

"Kuna valgusfooride tõttu kujunevad teatud teelõigud pidurdusalaks, siis vajavad need tugeva aluspõhja rajamiseks tavapärasest suurema mahuga ehitustööd. Üks niisuguseid lõike on Narva maanteel kaubanduskeskusest "Must luik" juurest kuni Hiina endise saatkonna hooneni. Järgmise esmaspäeva varahommikul kell 5 kehtima hakkav uus liikluskorraldus puudutab just seda teelõiku. Palume liiklejatel järgida liiklusmärke, võimalusel aga kasutada paralleelselt Laagna teed ja Gonsiori tänavat," soovitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Ehitustööd eelnimetatud teelõigul lõpetatakse 17. augusti õhtuks. Seejärel taastatakse 2+2 sõidurajaga liiklusskeem.