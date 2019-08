Sydney noarünnaku sündmuspaiga lähistelt leiti surnukeha

Surnukeha leiti kesklinnas ärirajoonis, kus varem teisipäeval vigastas noaga relvastatud mees üht inimest ja ajas taga veel mitut, ütles politsei pressiesindaja AFP-le.

Politsei teatel oli ründaja vaimse tervise probleemidega 21-aastane mees, kes arvatavalt tappis enne tänaval rünnaku korraldamist umbes endavanuse naise.

Uus-Lõuna-Walesi osariigi politseiülem ütles, et ründajal pole teadaolevaid sidemeid terrorirühmitustega, kuid tema juurest leiti mälupulk, millel olid talletatud detailid võõravihast ajendatud massimõrvadest Uus-Meremaal ja Ühendriikides.

Kahtlusalusel õnnestus Sydney kesklinnas vigastada üht inimest ja ajada taga veel mitut, enne kui möödakäijaid ta kahjutuks tegid.

Politsei teatel on mees vahistatud ja pussitada saanud 41-aastane naine stabiilses seisundis.

Pealtnägija Megan Hayley sõnul ajas kööginoaga relvastatud mees ärirajoonis taga mitut inimest ning teda ajasid omakorda taga veel viis või kuus inimest, "püüdes teda peatada".

"Nad said ta kätte ja hoidsid teda toolide ja plastkasti abil" politseinike saabumiseni kinni, ütles Hayley.

Tagaajajatest neli olid Colombias sündinud Alez Roberts ja britid Lee Cuthbert ning vennad Paul ja Luke O'Shaughnessy, kes kõik on kolleegid tööhõiveagentuuris.

"Me avasime akna ja nägime seda tüüpi noaga vehkimas ja kapotile hüppamas," ütles Paul O'Shaughnessy, kes on endine profijalgpallur.

Nähtut terrorirünnakuks pidades alustas ta noaga vehkija tagaajamist koos oma Muay Thai tšempionist vennaga.

"Me kõik jooksime alla ja ajasime teda tänaval taga," ütles Roberts. "Kõik olid üpris paanikas, keegi ei teadnud mis toimub. Mitte üks tavaline teisipäeva pärastlõuna."

Cuthberti sõnul õnnestus Luke'il koos ühe teise mehe abiga "ta maha võtta" ja teda politsei saabumiseni toolide ja plastkastiga kinni hoida.

"Me oleme väga lähedane kollektiiv, meil on värbamisteenuste idufirma," ütles ta. "Me kõik oleme mingis mõttes vennad ja kui sa näed vendi jooksmas, siis loomulik instinkt on järgi joosta."

Politsei teatas, et hoolimata kuuldustest, et ründaja karjus "Allahu Akbar" ja "tulistage mind", ei ole veel selge, kas tal oli poliitiline ajend.

"Praegu näib see provotseerimata rünnak, kuid me hoiame edasi liikudes väga avatud meelt," ütles politsei kõneisik Gavin Wood, kes kiitis pealtnägijaid.

"Läheneda inimesele selgete tõendite olemasolu korral, et ta on varem pussitanud, need inimesed on kangelased," sõnas politsei pressiesindaja.

Ka Austraalia peaminister Scott Morrison kiitis noaründaja kahjutuks teinud meeste vaprust.

"Ründaja on nüüd politsei vahi all pärast vaprat tegutsemist nende poolt, kes olid sündmuspaigal ja suutsid ta kinni võtta," säutsus ta Twitteris.

"Meie mõtted on nendega, keda see vägivaldne rünnak mõjutas," lisas ta.