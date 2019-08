"Mis oleks, kui me läheks tagasi mööda kõiki sugupuusid ning eemaldaks kõik, kes oleksid sündinud vägistamise või intsesti tagajärjel?" ütles Kind koduosariigis Urbandale'is toimunud kohtumisel valijatega. "Kas oleks maailmas alles mingit elanikkonda, kui me seda teeksime? Arvestades kõiki sõdu ja kõiki vägistamisi ja riisumist, mis leidsid aset nende erinevate rahvaste seas, tean ma seda, et ma ei saa öelda, et ma pole olnud osaliselt selle tulemus."

Üheks kõige parempoolsemaks kongresmeniks peetud King on tuntud oma värvikate ja vastuoluliste väljaütlemiste poolest, mis on sageli ületanud ka tema parteikaaslaste taluvuspiiri. Vabariiklaste juhtkond eemaldas Kingi käesoleva aasta alguses kõikidest esindajatekoja komiteedest pärast seda, kui ta oli võtnud sõna valgete ülemvõimu pooldajate toetuseks, vahendasid Des Moines Register, Guardian, Vox ja Fox News.

Hoolimata sellest, et ta on kaotanud partei toetuse ning talle on eelvalimistel tekkinud ka parteikaaslasest vastane, võib King sellest hoolimata osutuda järgmisel aastal tagasi valituks, sest on oma ringkonnas populaarne ning ta on ka president Donald Trumpi innukas toetaja. King on nimetanud Trumpi muuhulgas "võimalik, et maailma kõige konservatiivsemaks inimolendiks".

Kingi retoorika abordi teemal tuleneb sellest, et ta on kaasautoriks konservatiivsemate vabariiklaste eelnõule, mille kohaselt peaks abort olema keelatud ka juhul, kui tegu on vägistamise või verepilastusega. Eelnõu sellisel kujul edasine menetlemine on hetkel Vabariikliku Partei juhtide poolt peatatud.

Kingi värsket avaldust kommenteerinud demokraatidest presidendikandidaadid - Cory Booker, Kirsten Gilligrand ja Pete Buttigieg, leidsid, et poliitik peaks pärast sellist juttu tagasi astuma. "Eeldaks nagu, et on päris lihtne vägistamise ja intsesti vastu sõna võtta. Samas jällegi eeldaks, et on päris lihtne valget natsionalismi hukka mõista. Seega on see üks järjekordne näide, miks on vaja, et seda piirkonda esindaks tervemõistuslik kandidaat," märkis Buttigieg.

Äsjase sõnavõtu puhul on märkimisväärne, et King on varem avaldanud ka arvamust, et vägistamise tõttu polevat äkki üldse võimalik rasedaks jääda.

2012. aastal teatas USA senatisse pürginud vabariiklane Todd Akin, et kui tegu on tõesti vägistamisega, on naise organismil võime mitte rasestuda. King leidis tookord, et kolleegil võib õigus olla, kuigi hiljem võttis ta oma sõnad tagasi.