"Me oleme öelnud, et see president on rassist, ja me oleme tema rassistlikud märkused hukka mõistnud," ütles Omar, üks kahest mosleminaisest USA kongressis. "Ma usun, et ta on fašist."

Hüüded "Saada ta tagasi!" kõlasid kolmapäeva õhtul Põhja-Carolinas Greenville'is Trumpi "Teeme Ameerika taas suureks" valimisüritusel, kus ta ründas Omari ja veel kolme vähemusrahvuste taustaga esindajatekoja demokraadist naissaadikut.

Omarile sai neljapäeva õhtul oma kodulinna Minnesotasse naastes osaks hoopis teistsugune vastuvõtt. Teda ootas lennujaamas arvukalt toetajaid.

Presidendi "õudusunenägu on näha Somaalia põgenikust immigranti kongressi tõusmas", lausus Omar.

"Me kavatseme jätkata sellele presidendile õudusunenäoks olemist, sest tema poliitikad on õudusunenägu meile," lausus saadik.

Trump püüdis end neljapäeval oma toetajate skandeerimisest distantseerida. "Ma ei olnud selle üle õnnelik -- ma ei ole sellega nõus," ütles Trump, vastates ajakirjanike küsimustele skandeerimise kohta, millega rahvahulk vastas Trumpi vihasele tiraadile Omari aadressil.

Küsimusele, miks ta selle peatamiseks midagi ette ei võtnud, vaid skandeerimise ajaks vaikis, vastas Trump: "Ma arvan, et tegin - ma hakkasin rääkima väga kiiresti."

President nimetas Greenville'i valimisüritusel Omari ja veel kolme esimest ametiaega esindajatekojas teenivat demokraadist naissaadikut, nende seas Alexandria Ocasio-Cortez ja Rashida Tlaib, "vasakideoloogideks, kes näevad meie riiki kurjuse jõuna".

"Hääl ükskõik missugusele demokraadile 2020. aastal on hääl radikaalse sotsialismi ja Ameerika unelma hävitamise - isegi meie riigi hävitamise poolt," lausus Trump.

Esindajatekoda mõistis teisipäeval harvaesinevas resolutsioonis hukka Trumpi "rassistlikud märkused, mis on legitimeerinud ja suurendanud hirmu uute ameeriklaste ja mittevalgete ameeriklaste ees ja vihkamist nende vastu".

.@realDonaldTrump says he "was not happy" about the "send her back" chants that were aimed at Somali-born congresswoman @IlhanMN at an election rally.



More on this story here: https://t.co/c5yEBH1BA6 pic.twitter.com/7fw3MSIGoz