Trumpi üritusel nõudis publik demokraadist naispoliitiku "tagasi saatmist"

Omar on üks neljast Demokraatliku Partei noorest rahvasaadikust, kellega Trump sageli sõnasõda peab. Näiteks hiljutistes sotsiaalmeediapostitustes kirjutas Trump - nelja naist küll nimepidi mainimata -, et "nad tulid riikidest, mille valitsused kujutavad endast täielikku ja totaalset katastroofi, kõige halvemat, korrumpeerunumat ja saamatumat ükskõik, kus maailmas" ning üritavad nüüd "kõlvatul moel õpetada maailma suurima ja võimsaima riigi USA rahvast, kuidas tuleks meie valitsust juhtida", kirjutavad Vox, Guardian jt.

Trump ütles, et naissaadikud "võiksid selle asemel minna tagasi sinna ja teha korda totaalselt katkiseid ja kuritegudest kubisevaid paiku, kust nad ise tulnud on".

Trumpi väljaütlemisi pidasid paljud rassistlikeks ning demokraatide enamusega esindajatekoda mõistis teisipäeval riigipea sõnakasutuse hukka, kusjuures selle algatuse poolt hääletas ka neli vabariiklasest saadikut.

Presidendi säutsude puhul on märkimisväärne see, et ülejäänud kolm esindajatekoja liiget - Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ja Ayanna Pressley - on kõik sündinud USA-s ning kui Tlaib sündis Detroidis Palestiina päritolu immigrantide peres, siis USA osaks oleva Puerto Rico juurtega Ocasio-Cortez on sündinud New Yorgis ning Cincinnatis sündinud mustanahalisel naispoliitikul Pressleyl pole mingit kaasaegset immigrandi tausta ehk nagu mõned kriitikud on märkinud, võisid tema esivanemad olla USA territooriumil elamas juba enne Trumpi saksa-šoti esivanemaid.

Minnesotat esindav Omar saabus 1992. aastal USA-sse kaheksa-aastasena sõjapõgenikuna Somaaliast. Poliitiliselt on ta astunud üles Iisraeli-kriitikuna ja mõnesid tema väljaütlemisi on peetud juudivastasteks ning tal on tulnud nende pärast ka vabandada.

Trump teatas Greenville'i kampaaniaüritusel rahvale, et neliku näol on tegu "vihast vaevatud äärmuslastega".

"Laskem neil lahkuda," rääkis president. "Nad ütlevad alati meile, kuidas me juhtima peame, kuidas me üht või teist asja tegema peame. Teate, mis? Kui neile ei meeldi, öelge neile, et nad lahkuksid."

Rahvas vastas hüüdlausega "Lahkuge!", mis läks hiljem üle hüüdlauseks "Saatke ta tagasi!", mis omakorda meenutas 2016. aasta kampaania ajal sageli Hillary Clintoni kohta kasutatud hüüdlauset "Pange ta trellide taha!".

Juhtum tõi kaasa Trumpi-vastase kriitika järjekordse intensiivistumise ning taas kord kutsusid mitmed demokraatidest poliitikud üles alustama Trumpi vastu tagandamisprotsessi.

Analüütikute hinnangul hoiab Trump teadlikult vastasseisu nelja noore naispoliitikuga üleval, sest viimased asuvad tsentrist tugevalt vasakul ning on tegelikult vastuolus ka Demokraatliku Partei peavoolu ja esindajatekoja spiikri Nancy Pelosiga. Seetõttu arvestab president ilmselt võimalusega, et tal õnnestub vasakpoolsete noorpoliitikutega oma valijaid hirmutada ja innustada ning näidata demokraate vasakpoolsematena kui nad ehk tegelikkuses on.

Trump fans eventually break out in "send her back!" chants directed toward Ilhan Omar, a Somali refugee who serves in Congress who Trump viciously smeared. pic.twitter.com/LX3eAEkfci — Aaron Rupar (@atrupar) July 17, 2019