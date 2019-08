Kuressaare Laurentiuse kirik sai uue tuulelipu

20 aastaga on Kuressaare Laurentiuse kiriku restaureerimise- ja renoveerimistöödega jõutud põrandast torni tipu - kuldse ristini. Ja raha on selleks kulunud üle 1,8 miljoni euro. Aga päris ideaalses korras kirik veel pole.

Neljapäev oli see päev, kui loodetavasti taas sajanditeks kiriku torni tõstetud risti, tuulelippu ja tornikuuli sai nii lähedalt uurida. Pärast kirikusümboolika õnnistamist ja tulevaste põlvkondade jaoks tornikapslisse pandud ajaloolise üriku allkirjastamist pakiti kõik atribuutika korralikult sisse, et need kahjustamata torni tippu jõuaksid. Alates neljapäevast on aga Kuressaare Laurentiuse kirikutorni tuuelipp täiesti uus, vanast tuulelipust saab museaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiriku restaureerimistööde juht Juhan Kilumets ütles, et vana tuulelipu vanuseks on 245 aastat. "Ühtepidi ta on täitsa tubli ja teda võiks veel putitada, restaureerida ja tagasi panna. Aga teine on see, et ta on niivõrd väärtuslik. Ta on ju 1774 tehtud ja tal on suur väärtus mitte ainult kiriku vaid kogu linna ajaloo seisukohast ja seetõttu me peame teda nüüd hellemini hoidma," rääkis Kilumets.

Kui vana tuulelipp oli lihtsalt kollaseks värvitud, siis nüüdsest peaksid kõik tornisümbolid päikese käes kuldselt särama.

"Ja see pole mitte ainult uhkuse ja edevuse pärast, vaid see on ka metallile parim kaitse. Lehtkuld on ajas püsiv ja ta kaitseb seal all olevaid pindu. Rahaliselt võib olla on kuskil 1000-1500 euro väärtuses seda kulda nüüd kiriku torni tipus," ütles Kilumets veel.

Kokku on 20 aastaga Laurentiuse kiriku ehitus-renoveerimis ja restaureerimistööd läinud maksma suurusjärgus 1,8 miljonit eurot. Aga see pole veel kõik. Vaja on putitada veel Eesti vanimat tornikella ja kiriku ning torni fassaadi. Saarte praost ja Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaan ütleb, et Saaremaa vald jagab Saaremaa kirikute jaoks aastas 200 000 eurot, mis on Eesti mõistes eriline ja pühakodade jaoks oluline panus.

"Kõik Saaremaa valla kirikud saavad väikest tegevustoetust, kellel on kuutusi suvel turistidele avatuks olemisega. Ja ka investeeringuid on võimalik taotleda. Ja seda 0,2% valla eelarvest. Ja see on esimene töötav põhimõte terves Eestis," ütles Toplaan.

Kui sügise jooksul torni ümbert tellingud maha võetakse ootab ees veel üks üllatus. Endise punase tornipleki asemel on kirik saanud tellingute varjus läikiva vaskpleki, mis ajaga hakkab oma värvi muutma.