Rootsi võimud on pidanud kinni varjupaigataotlejana riiki saabunud mehe, keda nüüd kahtlustatakse terroriakti kavandamises.

Väidetavalt plaanis mees sõita autoga inimeste pihta, kuid ta peeti enne seda politseinike poolt kinni. Kinnipidamine leidis aset kolmapäeval riigi keskosas Östersundis, vahendas Yle Rootsi meediat.

Mees sõitis autoga kesklinnas sihitult edasi tagasi ning lõpuks peatasid korrakaitsjad sõiduki suurel turuplatsil. Ajalehega Aftonbladet rääkinud pealtnägija sõnul oli mees enne peatamist sõitnud kõnniteele ja ramminud ka lillekaste.

Politseinikel õnnestus autojuht peatada tulirelvaga ähvardades ning autost leiti ka mingeid tõendeid. SVT-ga rääkinud pealtnägija sõnul paistsid autos olevat punast värvi kanistrid.

Kaitsepolitsei Säpo kinnitusel praegusel hetkel teisi inimesi juhtumiga seoses ei kahtlustata, kuid võimuesindajad pole sellel teemal veel põhjalikku ülevaadet avalikkusele andnud.

Aftonbladeti andmetel saabus 30-aastane perekonda omav mees Rootsi varjupaigataotlejana ning ta on pärit Kasahstanist. Rootsis on ta elanud juba aastaid. Rootsi Raadio andmetel on mees aga pärit Usbekistanist.

Meedia andmetel kahtlustavad võimud, et mehel võib olla seoseid samuti Usbekistanist pärit terroristi Rahmat Akiloviga, kes tegi 2017. aasta aprillis Stockholmis veokirünnaku, milles hukkus viis inimest. Akilov kannab praegu terroriakti eest mõistetud eluaegset vanglakaristust.

Prokuratuur on taotlenud kahtlustatava vahi alla võtmist ning kohus teeb selles küsimuses otsuse reedel.