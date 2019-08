Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) ja politsei hiljutine ühisreid näitas, et olukord velotaksode vallas on vaatamata pidevale kontrollimisele halb ja velotaksojuhid tüssavad kliente.

Lisaks sellele, et paljudel vedajatel puuduvad teenindajakaardid, on suuri vajakajäämisi sõidukite tehnilises seisukorras. Nii näiteks tuli hoiule võtta üks velotakso, millel sisuliselt puudusid pidurid – pidurid rippusid traadi otsas tagumiste rataste vahel ja juht pidurdas füüsiliselt jalga maha pannes.

Kõige rohkem muret teeb mupo patrullile aga see, et velotaksojuhid tüssavad halastamatult oma kliente. Seaduse järgi peab igal velotaksol olema nähtaval kohal hinnakiri, et potentsiaalne sõitja oleks teadlik oma sõidu lõpphinnas. Paraku peidetakse hinnakirju istme all olevasse kasti ja läbirääkimised käivad suuliselt. Kui klient küsib maksumuse kohta, siis öeldakse, et sõit maksab näiteks 50 eurot. Ütlemata aga jäetakse fakt, et kohale jõudes kasseeritakse 50 eurot iga sõitja pealt.

Heausksed turistid maksavad sõidu eest ära ja pöörduvad siis korrakaitsjate poole – paraku on siis juba hilja. Sel moel tüssavad velotaksojuhid endale kuupalgaks tuhandeid eurosid ja nad ise väidavad, et nende teenistus on 5000 kuni 6000 eurot kuus.

Mitmed pettusega vahele jäänud juhid on tunnistanud, et suvekuudega teenivad kogu aasta sissetuleku ja hooajavälisel ajal ei tee nad ka muud tööd.

"Toome näite 7. augusti juhtumist Viru tänaval, kus reisil olev perekond kahe lapsega pöördus mupo patrulli poole kaebusega: kahe velotaksoga sõit pidi algse kokkuleppe järgi maksma 50 eurot ehk 25 eurot ühe sõiduki pealt, kuid kohale jõudes tuli summaks 160 eurot – iga inimese eest 25 eurot + boonus teisele rikšajuhile," märkis mupo.

Analoogseid kaebusi laekub muposse palju, paraku kehtiva seadusandluse alusel on väga raske tüssajaid pihtide vahele võtta, mupo ettepanekule velotaksodele nõudeid karmistada on tagasi lükatud väitega – ebaproportsionaalselt karmid nõuded takistavad ettevõtlust. Mupo teeb kõik selleks, et tüssavat ettevõtlust ohjata. Velotaksojuhtide hulgas on ka õiguskuulekaid ja kliente ausalt teenindavaid velotaksojuhte, kes ilmselt maksavad ka riigimakse, kahjuks on aga ebaausad juhid ka nende ausa kuvandi määrinud.