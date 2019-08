Korruptsioonipaljastajast poliitiku vabanemisest teatas Twitteris tema pressiesindaja Kira Jarmõš, vahendas Meduza.

Kinnipidamisasutuse juures ootasid hommikul ka politseinikud, kuid erinevalt paljudest teistest opositsiooni esindajatest, Navalnõid pärast vabanemist uuesti kinni ei peetud, märkis Jarmõš.

Vabanedes tänas Navalnõi kõiki inimesi, kes teda toetanud on, ja neid, kellel on julgust minna viimasel ajal avalikult protestima.

"Me näeme selle lõplikku degradeerumist selle režiimi puhul, kellele ei piisa enam valest ja võltsimisest, vaid neil on vaja arreteerida kümneid, peksta sadu inimesi ning hävitada organisatsioone nagu Korruptsioonivastase Võitluse Fond. Kuid see näitab, et mingit toetust neil ei ole, nad tunnevad seda ja nad kardavad seda," rääkis opositsioonipoliitik.

Navalnõile oli kohus määranud järjekordse 30 päeva pikkuse aresti seoses üleskutsega osaleda 27. juulil Moskvas üritusel, kus inimesed nõudsid vabu valimisi ning mis olid algselt tingitud asjaolust, et valimiskomisjon ei lasknud erinevatele reeglitele viidates valimistele opositsiooni kandidaate.

28. juulil, kui Navalnõi viibis juba vahi all, viidi ta haiglasse seoses seisundiga, mida ametlikult kirjeldati kui ägedat allergilist reaktsiooni. Järgmisel päeval Navalnõi seisund paranes ning ta viidi tagasi kinnipidamisasutusse. Paljud Navalnõi toetajad avaldasid arvamust, et tegu võis olla mürgitamiskatsega. Navalnõi kommenteeris juhtunut pikemas avalduses, kus ta märkis, et ei tea, kas teda mürgitati, kuid teab seda, et "riiki juhivad lollid".

Ajal, mil Navalnõi viibis vahi all ning Moskvas jätkusid meeleavaldused, alustasid võimud rahapesujuurdlust Navalnõi korruptsioonivastase fondi suhtes ning fondi ruumides toimusid läbiotsimised. Kremli-kriitikute hinnangul on tegu lavastatud süüdistusega, millega võimud üritavad opositsioonile järjekordset survet avaldada.