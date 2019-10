Moskva prokuratuur on esitanud kohtule taotluse, mille kohaselt tuleks opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõile kuuluv korter arestida. Taotlust põhjendab prokuratuur opositsioonipoliitiku suhtes alustatud kohtuasjaga.

Prokuratuur algatas septembri alguses Navalnõi ja veel seitsme opositsioonipoliitiku suhtes menetluse seoses sanktsioneerimata meeleavalduste korraldamisega 27. juulil ja 3. augustil. Sellest tulenevalt nõuab Vene riik Navalnõilt viis miljonit rubla, mis kulus nende meeleavalduste ajal politsei kohaloleku tagamiseks, vahendas Meduza.

Prokurörid nõudsid juba 9. septembril, et kõigi kostjate vara kohtumenetluse ajaks arestitaks, kuid tookord kohus sellele taotlusele vastu ei tulnud.

Pärast selle suve meeleavaldusi Moskvas on mitmed riigiasutused ja firmad esitanud kohtuhagisid protesteüritusi korraldanud opositsiooniliidrite vastu. Praeguseks on Moskva kohtud mõistnud hagejate kasuks välja rohkem kui 4,9 miljonit rubla.

Navalnõi nentis sotsiaalmeedias, et korteri näol on hetkel tegu ainsa temale kuuluva varaga.

Vene võimud on sel aastal astunud Navalnõi vastu erinevaid samme - lisaks sagedastele kinnipidamistele on tema korruptsioonivastase fondi vastu alustatud kriminaalmenetlust väidetava raha pesu asjus ning organisatsioon on kuulutatud ka välisagendiks.