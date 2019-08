Tartus valmib uudne kool

Kooliaasta algus ei ole enam kaugel ja see tähendab, et ka uued koolimajad peavad hakkama valmis saama. Tartus avatakse peagi selline kool, kus lastele koduseid töid ei anta, hindeid ei panda ja igast klassist saab otse välja mängima joosta.

Tartu Erakooli uus maja näeb esmapilgul välja nagu lõbustuspark. Õpilased saavad oma õpipesas vaikselt tööd teha ja siis näiteks liutorust alla libiseda ning täidetud töölehe õpetajale viia. Tegemist on niinimetatud liikuva kooliga, kus näiteks kehalise kasvatuse tundi eraldi ei olegi, sest kogu õppimine toimub liikumises, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lõunatera direktor Rein Uusmaa ütles, et kui on näha, et hakkab tekkima mingi väsimus, siis tuleb minna välja ja liigutada. "Alati on selleks ju sirutuspausid, liikumispausid, matemaatikat tehakse, joostakse tahvli juurde, pannakse vastus, tehakse paaristööd, minnakse koridori peale. See õppimine toimub igal pool, kõikjal. Sellepärast ei ole meil ka klassikalisi 45-minutilisi tunde. Õpetajale on antud piisav vabadus, et kui ta ikka näeb, et tööind on nii suur, siis ei ole mõtet minna vahetundi, siis tuleb edasi teha," rääkis Uusmaa.

Uus koolimaja on värviline ja ruumikas. Tegu on kogupäevakooliga, mis tähendab, et koolipäev kestab kella neljani pärastlõunal ja päeva jooksul tehakse ära ka kõik kodused tööd. Ka hindamissüsteem on tavakoolist erinev.

"Hindamine käib niimoodi, et ongi ainult sõnaline ja kirjalik tagasiside. Igapäevaselt õpilased panevad ise endale eesmärgi ja hindavad ennast ise. Õpetaja hindab ja lapsevanem annab ka tagasisidet. See on selline mitmepoolne," selgitas Uusmaa.

Lõunateraks nimetatud koolimaja asub linna ääres, Lõunakeskuse taga. Tegemist on kiiresti areneva piirkonnaga, kuhu kooli arendaja Lõunakeskus veel muudki ehitada plaanib.

"See ongi täiesti loomulik protsess, et kaubandus on üks osa, aga need teised funktsioonid täiendavad teineteist ja loovad sünergiat," sõnas Lõunakeskuse juht Marju Jeedas.

Osal LõunaTera õpilastest algab uus kooliaasta juba sel nädalal. Kokku alustab uues koolimajas õppimist veidi rohkem kui 100 last.