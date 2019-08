Kohtla-Järve saab mitmed uued terviserajatised

Esmaspäeval allkirjastatud ligi 20 miljoni eurone leping sätestab, et aastaks 2021 valmivad Kohtla-Järve Ahtme linnaosas asuvas terviselinnakus aktiivravikorpuse juurdeehitis ja esmatasandi tervisekeskus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sarnane kogemus on meil olnud nii aktiivravikorpuse esimese ehitusjärjega. Päris palju on olnud samaaegselt ehitamist ja patsientide ravimist meil praegusel hetkel ka näiteks Järve tervisemajas. Mingisuguseid probleeme oskame ehk ennetada, aga selge, et kogu selle ehitusperioodi jooksul võib-olla tuleb mõned käigud teha natukene keerulisemalt või kõndida natuke rohkem kui see muidu tavapärane oleks," ütles Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler.

Astlanda Ehituse juhatuse esimees Kaupo Kolsar märkis, et ehitustehniliselt ei ole mitte midagi keerulist. "Aga keeruline ongi just see, et sa pead seda tegema niimoodi, et ka kõige kapriissemad vähem kapriissemad oleks," lausus ta.