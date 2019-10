Valga haiglasse rajatud tervisekeskuses saavad ravi seitsme perearsti patsiendid

Valga haigla ühes osas avatud uuel tervisekeskusel on perearstide kasutada kaks korrust. Haiglaga samas majas olek võimaldab patsiente mugavamalt uurida - näiteks röntgen asub uue keskuse kõrval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juba on aga tekkinud personali konkurents. "Näiteks selle tervisekeskuse avamisega seoses ostsid perearstid kaks haigla õde endale üle," ütles Valga haigla juhatuse esimees Margus Ulst.

Selline investeering oli osa toonase Valga linna ja Tartu ülikooli kliinikumi kokkuleppest. Sellest hoolimata väitlesid haigla ja perearstid päris pikalt ruumide üüri hinna üle. Jõuti küll kompromissile, kuid sisuliselt ei rahulda summa kumbagi poolt.

"Mõned aastad tagasi toonane Valga linn müüs Tartu ülikooli kliiniumile 50 protsenti Valga haigla aktsiatest ja see summa, mis aktsiate müügist saadi, on kõik tagasi suunatud Valga haiglasse investeeringuteks," selgitas Valga vallavanem Margus Lepik.

Valga perearstide nimistud on pungil, sest ühe arsti pensionile jäämise järel jagati tema patsiendid nimekirja alusel teiste tohtrite vahel ära. Uut perearsti pole terviseamet leidnud.

"Praegu tuleb väljastpoolt palju inimesi. Näiteks Lätist tahavad paljud tulla nimistusse. Tihtilugu peame ütlema, et me ei saa teid vastu võtta, sest meil on nimistu täis. Meil isegi arvutiprogramm ütleb, et 2000 inimest on täis ja rohkem ei võta. Küll aga terviseamet ütleb, et võime võtta 2400. Aga 2400 saame võtta siis, kui meil on abiarst. Aga abiarsti siin, lõunas, pole kuskilt võtta," tõdes perearst Katrin Palover.

Lootust siiski on. Valgast pärit Jelena Rajevskaja, kes õppis arstiks Peterburis, töötab praegu Valga haiglas ja tema soov on saada perearstiks. Kuid enne seda tuleb läbida residentuur.

"Perearstiamet on perspektiivne. Igas Eesti nurgas võib leida tööd, eriti väikseis linnades, sest perearste ei jätku," põhjendas ta.

Ulsti hinnangul võiks Eesti kaaluda Soome mudelit, kus keskustest kaugel töötamise eest makstaksegi rohkem.

"Põhja piirkonnas on kõrgemad palgad. See võiks olla nii, et 10 kilomeetrit Tartust eemal annab viis protsenti palka juurde, Valga puhul siis veerand või kolmandik," selgitas Ulst.

Riigi soov oli viia perearstide leidmine maakondadest Tallinna kokku. Kogu Eesti jaoks häid lahendusi pole seal aga leitud.