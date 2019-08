India asepresident loodab süvendada majandussuhteid Balti riikidega

Eestit külastas kahepäevasel töövisiidil India Vabariigi asepresident Muppavarapu Venkaiah Naidu. Tegemist on esimese kõrgetasemelise India visiidiga Eestisse.

President Kersti Kaljulaid avaldas pärast kohtumist lootust, et visiit süvendab kahe riigi vahelisi poliitilisi suhteid ja majanduskoostööd. Kaljulaidi sõnul on Eestis üle 2700 India e-residendi, kes on loonud üle 400 ettevõtte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

India asepresident õnnitles Eestit ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks valimise eest ning tunnustas Eesti tehnoloogia arengut. Enne Eestisse tulekut külastas asepresident Leedut ja Lätit ning avaldas lootust, et India poliitilised ja kaubanduslikud suhted Euroopa Liiduga süvenevad.

"Me soovime tugevdada suhteid kõigi kolme Balti riigiga, kuid eelkõige Eestiga. Ma loodan, et memorandum, mille me allkirjastame, näitab meile suunda ühisel mõistmisel ja arusaamisel võitluses rahvusvahelise terrorismi vastu ja rahvusvahelise õiguse poolt," ütles India asepresident.

Muppavarapu Venkaiah Naidu julgustas ka Eesti ettevõtteid kaaluma oma tootmist Indiasse tooma ja India strateegilistesse partnerriikidesse Aasias.

Muppavarapu Venkaiah Naidu kohtus Tallinnas ka peaminister Jüri Ratase ja riigikogu esimehe Henn Põlluaasaga.

Peaminister Ratas tegi kohtumisel ettepaneku hakata Indiaga vastastikku tunnustama ülikoolide diplomeid, mis tagaks kindluse tudengitele ja avaks arenguvõimalusi ülikoolidele. Riigikogu esimees Põlluaas

kutsus Indiat üles avama oma saatkonda Talllinnas.

Eesti ja India sõlmivad visiidi ajal kolm koostöökokkulepet. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning India tehnoloogia- ja IT-ministeeriumi vahel kirjutatakse alla e-valitsemise ja digikoostöö memorandum ning Riigi Infosüsteemide Ameti ja India partneri CERTi vahel sõlmitakse küberkoostöömemorandum. Lisaks allkirjastatakse koos välisministeeriumiga diplomaatiliste passide viisavabaduse leping.

India asepresidendiga on kaasas üle äridelegatsioon, kus on esindajaid IT-, turismi-, logistika-, jaekaubanduse ja teistest valdkondadest.