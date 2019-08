Siseminister Mart Helme ütles, et kohtus neljapäeva hommikul politseijuhi Elmar Vaheriga ja nad tõmbasid omavahelisele tülile joone alla. Elmar Vaher kinnitas, et jätkatakse eesmärgipõhise koostööga.

"Täna hommikul kell 8 Elmar Vaheriga saime kokku, vestlesime pool tundi, tegime kokkuvõtteid sellest tülist, mis meie vahel on olnud. Leidsime, et me oleme mõlemad võib-olla mõnel hetkel natuke emotsionaalsed olnud. Tõmbasime kriipsu alla. Meil on nii suured eesmärgid saavutada," ütles Helme pärast kohtumist Vaheriga ajakirjanikele.

"Meil on vaja piir välja ehitada, meil on vaja sisekaitsereserv teha. Meil on täna, praegu laua peal näiteks kanepi teema. Meil on terve hulk muid PPA valdkonda kuuluvaid teemasid - piirivalve tugevdamine, migratsiooni teema - et meil ei ole väga suurt manööverruumi ja otsustasime, et tõmbame asjale kriipsu alla, surume kätt ja läheme koos edasi," lausus Helme.

Elmar Vaher rõhutas, et PPA jaoks on töörahu väga oluline. "Politseiniku töö eeldab seda, et tal on olemas julgus teha oma otsuseid, planeerida oma edasisi tegevusi. Politsei- ja piirivalveameti juhi jaoks on eelarve alati üks töö instrument. Siseministeerium on küsinud, meie oleme andnud oma sisendi, milliseid kärpekohti me näeme. Need arutelud alles tulevad sügisel," ütles Vaher.

Vaher märkis samuti, et siseministriga jätkatakse töises ja eesmärgipõhises koostöös.

Ajakirjanike küsimusele, kas mõlemad pooled usaldavad nüüd üksteist, vastas Mart Helme, et vastasel juhul ei saaks koos edasi minna. "Me rääkisime asjad sirgeks, me rääkisime väga avameelselt," sõnas Helme.

Küsimusele, kas Helme võtab sõnad tagasi, et Vaher on teda selga tulistanud ja töötanud siseministri vastu, vastas Helme, et haavad on paranenud. Keegi kellegi ees Helme sõnul ei vabandanud.

"Mul on olnud võimalus töötada viie siseministriga, igal neist on olnud oma käekiri. Mina sain täna tema käekirjast rohkem aru. Ja nii nagu Mart Helme ütles, usaldus hakkab pihta ka sellest, et me peaksime rohkem rääkima," lausus Vaher lisades, et vähene kommunikatsioon viiski neid tülini.

"Täna me saime kokku, saime oma jutud räägitud ja ma loodan, et see jätkub ka tulevikus," sõnas Vaher.

Elmar Vaher ütles veel, et on toetanud Helme loodava sisekaitse reservüksuse loomist algusest peale.

Helme rääkis, et juba reedel on Vaheriga ees ühine piiriinspektsiooni reis, kui mehed lendavad helikopteriga läbi Eesti idapiiri.