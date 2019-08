Siseministeerium: Vaheri küsimuses menetlust ei toimu

"Siseminister Mart Helme ja peaminister Jüri Ratas kohtuvad kolmapäeval 21. augustil. Seni politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri küsimuses mingisugust menetlust ei toimu," seisis lakoonilises teates.

Siseminister Helme on kolmapäevani ametlikult puhkusel.

Neljapäeva õhtul algas kriis politseijuhi üle sellest, et Mart Helme (EKRE) ütles usutluses ERR-ile, et alustas Elmar Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlust ning lisas, et alates reedest on Vaheriga töösuhe peatatud. "Praegu on minu korraldusel Elmar Vaheri suhtes algatatud distsiplinaarmenetlus, tema töösuhe on peatatud homsest alates ja mis edasi saab see selgub," ütles Helme. Helme süüdistas Vaherit usalduse kaotuses ja valetamises.

Peaminister Jüri Ratas ütles sellele reageerides, et tema teada ei ole sellist distsiplinaarmenetlust algatatud ja ta ei tea ka, et Vaheriga oleks töösuhe peatatud.

Vaher kohtus neljapäeval rahandusminister Martin Helmega, kes on siseministri ülesannetes. Kohtumisel tegi minister Vaherile ettepaneku omal soovil tagasi astuda.

Vaher kinnitas hiljem antud pressikonverentsil, et vabatahtlikult tema tagasi ei astu.

Martin Helme palus veel hiljem tehtud avalduses peaministrilt vabandust ja tunnistas, et tegi vea. "Tegin vea, et sekkusin nii kiiresti ja jõuliselt teise ministri haldusalasse. Mul oli küll teema läbi arutatud erakonnakaaslasest siseministriga, aga peaministriga mitte. Tuleb tunnistada, et see ei olnud korrektne, mõistan Jüri pahameelt ja vabandan tema ees."

Politsei- ja piirivalveamet teavitas kolmapäeval siseveebi vahendusel töötajaid, et ameti eelarve võib tuleval aastal kuue miljoni euro võrra väheneda, mis tähendab, et peaks kaotama 150 ametikohta.