Moonika Helme avas "Esimeses stuudios" Vaheri kangutamise skandaali tagamaid

EKRE riigikogu fraktsiooni aseesimees Helle-Moonika Helme ütles "Esimeses stuudios", et politseijuht Elmar Vaheri ametist kangutamise skandaali ajal ei ähvardanud EKRE-t oht valitsusest välja kukkuda ja asi puhuti suuremaks kui see tegelikult oli.

"Üldse mitte," vastas Helme saatejuht Anna Pihli küsimusele, kui lähedal oli EKRE valitsusest välja kukkumisele.

"Me pidime ühiselt selle olukorra ära lahendama, tõesti peaminister pidi olema see vahendaja, kes tekkinud olukorras nii PPA peadirektorile /.../ aga ka siseministrile ütles, et kõige parem on ikkagi koos nüüd edasi minna, et lahendame need väiksed erimeelsused ära ja läheme koos edasi," sõnas ta.

Kuulsa foto peaminister Jüri Ratasest, Mailis Repsist ning Mart ja Martin Helmest viimase suvekodu õuel, mis andis signaali erimeelsustele joone alla tõmbamisest, tegi Moonika Helme kinnitusel just tema. Ta märkis, et sel hetkel tuli ära otsustada, kuidas sellises olukorras edasi minna.

"Tegelikult see skandaal oli suuremaks puhutud, kui ta oleks võinud olla," lausus Helme, kelle sõnul tuleb silmas pidada, et tulemas olid eelarveläbirääkimised, kõigile ametkondadele ja ministeeriumidele olid antud teatud juhised ja suunised ning sellises olukorras minnakse läbi meedia survet avaldama, et eelarveläbirääkimistel parem positsioon saada.

Küsimusele, kas naisena on poliitikas keerulisem toime tulla, vastas Helme, et ta ei ütleks niimood ega lahterdaks elualasid ja tegevusi soopõhiselt - on nii mehi kui naisi, kes saavad poliitikas hakkama, ja on ka neid, kes ei saa. See, kas jõuliste teemadega peaksid tegelema mehed, on Helme hinnangul tunnetuslik küsimus.

Ta märkis, et kindlasti on poliitikas naisi, kes oskavad kaitseteemadel rääkida, kuid ajateenistuses meil naised ei käi ning ta pooldab, et asjadest räägivad inimesed, kes on reaalselt nende teemadega kokku puutunud. Näiteks kaitseteemadel, militaarteemadel võiksid tema isikliku arvamuse kohaselt seetõttu rääkida mehed.

President Kersti Kaljulaid ei ole EKRE poliitikute lemmik Helme sõnul seetõttu, et Kaljulaid ise ei suhtu EKRE-sse väga hästi. Ta märkis, et EKRE oli küll ainuke fraktsioon, kes riigikogus Kaljulaidi presidendiks määramist ei toetanud, kuid seda põhjusel, et tegu on konservatiivse erakonnaga, kes on institutsioonide usku.

"Olenemata inimesest on institutsioon selline asi, mis peaks tekitama lugupidamist, aga see hakkas vaikselt murenema," lausus Helme.

Väljendit "emotsionaalselt ülesköetud naine", mida Mart Helme kasutas Kaljulaidi kohta, kui president Marti Kuusiku ametivande andmise ajal riigikogu saalist lahkus, ei pidanud Helle-Moonika Helme seksistlikuks.

"Kui ma olen emotsionaalselt üles köetud, siis ma olen emotsionaalselt üles köetud," vastas ta küsimusele, kas ka tema kohta võiks sellist väljendit kasutada. "Tõenäoliselt mul on olemas sellekohane huumorimeel, mis võib-olla siis puudub presidendil, kui ta selle peale solvus, ja ka kõigil nendel, kes kukkusid pikali. Mina ütleksin selle peale, et võtke elu natuke rahulikumalt."

Jüri Ratas on peaministrina Helme arvates väga hästi hakkama saanud, kuid ta ei soovinud võrrelda, kas Mart Helme oleks parem või halvem valitsusjuht. Tamärkis, et ka EKRE reitingutega on kõik kõige paremas korras ja seda hoolimata meeletust meediapeksust, mis on nelja kuu jooksul toimunud.

"Arvan, et meie toetajad on selle väga ilusti läbi hammustanud ja ei ole mingeid äkilisi samme tegema hakanud," sõnas ta.