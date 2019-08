"Homme on ministeeriumis ette nähtud mitmed koosolekud ja täna leppisime kokku, et kohtume (Vaheriga - toim.) homme," rääkis Helme kolmapäeval Postimehe otsestuudios.

Siseministeerium teatas hiljem, et minister Helme ja politseijuht Vaher kohtuvad hommikul kell 8.30 siseministeeriumis algava koosoleku raames.

Minister rääkis Postimehes, et tal on juba reedel kavas Vaheriga ühine vaatluslend helikopteril idapiiri kohal.

Küsimusele, kas Vaher on veel ka kuu aja pärast ametis, ütles Helme, et kindlasti.

Samas ta ei osanud öelda, milliseks kujunevad tema suhted politseijuhiga. "Võib-olla surume aumehelikult kätt ja jätkame koostööd, aga võib-olla hakkan talle ainult formaalselt, kirjalikus vormis ülesandeid andma ning nende täitmist kontrollima," märkis Helme.

Siseminister Mart Helme ja teda puhkuse ajal asendanud rahandusminister Martin Helme katse PPA peadirektorist lahti saada põhjustas eelmisel nädalal poliitikas laialdast kriitikat ning kahe Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmest ministri tegevuses nähti vastuollu minekut seadusega, kuna PPA juhi nimetab ametisse ja vabastab valitsus oma otsusega.

Helme ei näe Vaheri tagandamiskatses seaduserikkumist

Mart Helme sõnul siiski mingit vastuolu seadustega ei olnud, kuna Martin Helme esitas Vaherile ettepaneku ise tagasi astuda. Sellise otsuse oleks valitsus pidanud ainult teadmiseks võtma, kuna kedagi ei saa sunduda oma kohal jätkama, rääkis siseminister. Postimehe ajakirjaniku küsimusele, miks teemast ei räägitud neljapäeval valitsuse istungil, vastas Helme, et seda polnud valitsuse päevakorras ning olukord arenes ka pärastlõunal niivõrd kiiresti, et otsused tuli viivitamatult langetada.

Siseministri sõnul helistas ta peaminister Jüri Ratasele umbes samal ajal ja teavitas teda Vaheri suhtes toimuvast, kui rahandusminister Helme oli Vaherile lahkumisettepaneku teinud ning Ratas võttis info teadmiseks. "See oli vastastikune kommuniktatsioonihäire. Sündmused väljusid kontrolli alt. See oli mõtlematus. Me ei liigutanud kolmnurgas peaminister, mina ja rahandusminister seda infot piisavalt kiirelt," tõdes Helme, kes tunnistas, et tema ja Martin Helme vabandasid peaministri ees. "Ütlesime, Ratasele, et käitusime räpakalt, ei mõelnud oma samme läbi, vabandasime," märkis ta.

EKRE ministrid süüdistasid Vaherit valetamises, justkui sundivat minister kärpe-eesmärkide saavutamiseks politseinikke koondama. Helme kinnitusel ei ole massilist koondamist kindlasti kavas, küll aga võib vaja olla töö ümberkorraldamist ning üksikute ametikohtade kaotamist. Helme sõnul tutvustab PPA ning ka teised siseministeeriumi haldusalas olevad ametid ja asutused neile ülesandeks antud kärpimise võimalusi neljapäeval. Seejärel valib ministeerium pakutud kärpevõimalustest enda jaoks sobivaimad ning läheb nendega valitsusse, selgitas Helme. Alles siis, kui valitsus on kärpekohad otsustanud, oleks alust neist rääkida, leidis siseminister. "Enne, kui me valitsuses pole heaks kiitunud, ei saa minna pasundama, et 150 koondatakse. Vaher valetab selles osas, et peab hakkama koondama. Selles osas pole talle rohelist tuld andnud. Talle anti ülesanne tulla välja kärpe-ettepanekutega," rõhutas siseminister.

Helme sõnul olevat kolmest koalitsioonipartnerist - EKRE-st, peaminister Ratase Keskerakonnast ja Isamaast - kaks seda meelt, et Vaher võiks minna, aga üks üks ei olnud. "Kolmest koalitsuioonipartneris kaks olid seda meelt, et Vaher võiks minna, üks ei olnud. "Isamaa ka ei toetanud Vaherit, kuigi hoidis madalat profiili," ütles Helme.

Helme tagandamisel lahkuks EKRE valitsusest

Mart Helme välistas võimaluse, et Vaheri tagandamist läbi viinud rahandusminister Martin Helme valitsusest minema saadetakse. Tema sõnul lahkuks siis koalitsioonist ka EKRE. "See on opositsiooni suur lootus. Aga siis me lööksime rusika lauale ja ütleksime, et läheme koalitsioonist minema," teatas EKRE esimees Mart Helme.

Pealegi olevat praegusel valitsusel nii palju olulist kavas, mis koalitsiooni lagunemisel tegamata jääks, lisas Helme. Tema sõnul olevat peaminister Ratas reedel peetud kohtumisel öelnud, et valitsusel on nii suured eesmärgid saavutada ja teistsugune valitsus ei suudaks neid ellu viia. Reformierakonna valitsusse saamisel laskutaks aga taas "peenhäälestusse ja stagnatsiooni", leidis Helme.

EKRE leidis kandidaadi peaprokuröri kohale

Helme sõnul on tema erakond leidnud ka endale sobiva kandidaadi, kes võiks saada järgmiseks peaprokuröriks Lavly Perlingu asemel, kelle ametiaeg oktoobris läbi saab. "Meil on üks kandidaat Perlingu asemele," teatas Helme, kuid ta keeldus isikut avalikustamast, kuna see võiks kandidatuuri kahjustada.

Siseministri sõnul ei avalikuste EKRE, kes on Perlingu jätkamise vastu, uue peaprokuröri kandidaadi nime enne, kui see septembris valitsuse lauale jõuab.

Helme: president juhib opositsiooni

Mart Helme kritiseeris teravalt president Kersti Kaljulaidi, kes tema hinnangul on asunud opositsiooni etteotsa. "Kadriorus juhitakse opositsiooni, sest Toompea opositsioonijuht ei saa oma tööga hakkama," leidis EKRE juht.

Helme hinnangul on president oma sisepoliitika teemaliste avaldustega läinud "väga palju" seadusega pahuksisse. "See on väga selgelt õigusriigi kallale tungimine. Oma institutsiooni diskrediteerimine. Soovime tema lahkumist," ütles siseminister.

Helme ütles ka, et hoidub kohtumistest presidendiga seni, kuni see pole EKRE ees vabandanud. "Ma keeldun president Kaljulaidiga suhtlemast seni, kuni ta pole meie erakonna ees vabandanud sõnade eest, et vihkab ühte erakonda. Ta pole selleks mingit alust ega põhjust," lisas minister.

Helme lükkas ka tagasi väited, et EKRE ministrite tegevus seab ohtu õigusriigi. Tema sõnul on "õigusriik vankunud juba pikka aega". Helme tõi selle kinnituseks Indrek Tarandile makstud 2000 euro tagastamata jätmise, milles prokuratuur rikkumist ei näinud. Helme sõnul "lonkab meie õigusriik kahte jalga" ja "õigust tehakse suuresti poliitilistel motiividel", lisas ta, tuues näiteks ühe päeva väliskaubanduse ja IT-ministri ametis olla jõudnud Marti Kuusiku juhtumi.