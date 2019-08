IMF muudab Georgieva jaoks juhi vanusepiirangut

IMF-i reeglid näevad ette, et organisatsiooni juht peab olema ametissemääramise hetkel noorem kui 65-aastane. Peatselt 66-aastaseks saav Georgieva on üle vanusepiiri, mis tähendab, et tema heaks pidi IMF oma reegleid muutma.

Euroopa Liit valis Georgieva oma kandidaadiks Rahvusvahelise Valuutafondi juhi kohale. Georgieva sai hääletusel 56 toetusprotsenti.

IMF-i juhiks valitakse tavapäraselt eurooplane.