Hääletuste eesmärk on murda patiseis, kus bloki põhjapoolsed riigid murravad piike lõunapoolsete riikidega.

Anonüümsust palunud allikas ütles, et kandidaadi valimise kõnelusi juhtiv Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire tunnistas varem, et ühelgi kandidaadil pole kõigi toetust.

Olukorra lahendamiseks käivitab Le Maire reedel hääletusmenetluse, millega kandidaat välja sõelutakse, lisas allikas.

Hääletused toimuvad EL-i kvalifitseeritud häälteenamuse reeglite järgi. See tähendab, et võitja vajab vähemalt 55 protsendi liikmesriigi toetust, mis esindavad koos vähemalt 65 protsenti EL-i 500 miljonist inimesest.

EL-i riigid olid andnud endale kandidaadi leidmiseks aega juuli lõpuni. IMF asub Washingtonis ja traditsiooni järgi juhib seda eurooplane. Samas rõhutatakse, et see on traditsioon, mitte reegel.

IMF-i senine juht Christine Lagarde läheb juhtima Euroopa Keskpanka. Aga Brüsselile viimasel ajal omastele pingetele sarnaselt kulgeb talle asendaja leidmine visalt.

Allikate sõnul on praegu sõelal viis kandidaati: EL-i lõunapoolsetest riikidest on järele jäänud Hispaania rahandusminister Nadia Calvino ning tema Portugali ametivend Mario Centeno. Põhjapoolsetest riikidest on järel endine Hollandi rahandusminister Jeroen Dijsselbloem ning Soome keskpanga juht Olli Rehn.

Viies kandidaat -- keskeurooplane ja võimalik kompromisskandidaat -- on bulgaarlane Kristalina Georgieva, kes on praegu Maailmapanga tähtsuselt teine ametnik.

Lõunapoolsed riigid pelgavad, et Rehn ja Dijsselbloem, keda toetab Saksamaa, pooldavad liigselt kasinuspoliitikat, mis ähvardab majanduskasvu.

Lõunapoolsed riigid mäletavad eriti hästi Dijsselbloemi, sest ta oli jõuline lõunapoolsete riikide nagu Kreeka vastu, kui ta EL-i euroala rahandusministreid koondavat Eurogruppi juhtis.

"Ma ei saa kulutada kogu oma raha joogile ja naistele ning siis abi paluda" on üks kurikuulsamatest avaldustest, mis ta sel ajal tegi.

Samas pole põhjapoolsed riigid kuigi vaimustuses ka Lõuna-Euroopa kandidaatidest. Nad arvavad, et eriti Calvinol pole selleks vajalikku kogemust.

Kahtlane on ka Georgieva kandidatuur.

Nimelt näevad IMF-i reeglid ette, et tema juht peab olema ametissemääramise hetkel noorem kui 65 aastat.

Peatselt 66-aastaseks saav Georgieva on aga üle vanusepiiri ning see tähendab, et tema heaks peaks IMF oma reegleid muutma.

Ebakindlust suurendab ka Le Maire'i otsus lubada Ühendkuningriigil esitada hiljemalt reedel oma kandidaat, lisas allikas. See lubaks kandideerida Kanadas sündinud Briti keskpanga juhil Mark Carneyl, kellel on Kanada, Briti ja Iiri kodakondsus.

IMF kavatseb valida oma uue juhi 4. oktoobriks.

Võib juhtuda, et IMF-i juhiks ei saagi eurooplane. USA rahandusminister Steven Mnuchin rõhutas juulis G7 riikide kohtumisel, et eurooplase ametissenimetamine pole ametlik poliitika.

Võimalike mitteeurooplastest kandidaatide seas võivad olla endine Mehhiko keskpanga juht ja rahvusvaheliste arvelduste panga juht Agustín Carstens ning Lõuna-Aafrika keskpanga juht Lesetja Kganyago.