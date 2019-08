Soome keskpanga juht Olli Rehn loobus varem päeval esimese hääletusvooru järel juhiks kandideerimisest, mis jättis võistlusesse vaid Hollandi rahandusministri Jeroen Dijsselbloemi ja Maailmapanga bulgaarlasest asejuhi Georgieva.

Georgieva ütles, et on kandidaadiks nimetamise üle uhke ja lahkub Maailmapanga asejuhi kohalt. "Rahvusvahelise Valuutafondi juhiks nimetamine on väga suur au," ütles Georgieva.

Georgieva sai viimastel andmetel hääletusel 56 toetusprotsenti.

IMF-i juhiks valitakse tavapäraselt eurooplane. Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire korraldas kandidaadi leidmiseks hääletused, sest liikmesriigid ei suutnud kandidaadi osas juuli lõpuks üksmeelele jõuda. Georgieva on majandusteadlane ja poliitik.

Lõuna-Euroopa riikidele oli Dijsselbloem vastumeelne, sest ta oli karmikäeline riikide nagu Kreeka suhtes, kui ta juhtis eurogruppi.

"Õnnitlen Georgievat hääletustulemuste puhul. Soovin talle igakülgset edu," ütles Dijsselbloem.

IMF-i reeglid näevad ette, et tema juht peab olema ametissemääramise hetkel noorem kui 65-aastane. Peatselt 66-aastaseks saav Georgieva on üle vanusepiiri, mis tähendab, et tema heaks peaks IMF oma reegleid muutma.