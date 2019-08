Konverents: Balti kett jääb kogu maailmas ainulaadseks

See, kuidas eestlased, lätlased ja leedulased moodustasid kolme aastakümne eest oma vabaduse nõudmiseks Balti keti, jääb kogu maailmas ainulaadseks nii poliitiliselt kui ka korralduslikult, kinnitati rahvusvahelisel konverentsil Riias. Nüüd on maailm muutunud ja Läti presidendi Egils Levitsi hinnangul on järjest enam neid probleeme, mida ükski riik eraldi ei suuda lahendada.

Riia vabadussamba kõrval Läti, Eesti ja Leedu rahvusarhiivi materjalide põhjal üles seatud näitus Balti ketist on nii populaarne, et lätlased ise ja paljud turismigrupid võtavad siin õige tükiks ajaks elu ja aja üle järele mõelda. Läti rahvusraamatukogus leiti neljapäeval Balti keti mõju üle arutledes, et eeskuju said siit paljud riigid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meenutagem, et Balti kett oli üks peasündmusi teel Läti, Leedu ja Eesti iseseisvumise poole," ütles Rootsi endine peaminister Carl Bild.

Nüüdsele Balti keti konverentsile Läti rahvusraamatukogus saatis videotervituse Saksamaa kantsler Angela Merkel. Tõepoolest - maailmas on kõik omavahel seotud ja nüüd räägiti ka Bati keti ja Berliini müüri langemise vastastikusest mõjust.

"Mis neid rahvaid ühendab? Nad kõik tahavad, et piirangud ära võetaks, nad tahavad saada vabaks. Ühes paigas tähendab see müüri, teisal soovi vabaneda Nõukogude Liidust," lausus Tartu ülikooli professor Lauri Mälksoo.

Balti keti üks fenomen on koostöö. Ja seda vajab tänapäeva maailm üha rohkem, sest üksikute riikide roll on vähenemas.



Läti president Egils Levits ütles, et globaliseerumine, internatsionaliseerumine ja euroopastumine võtavad riikidelt osa võimu ära.

"Tekib järjest enam teemasid, mida ei suuda riigid üksi lahendada. Otsused tuleb langetada paljudel riikidel või kogu maailmal koos. Näiteks võib tuua keskkonnakaitse või kliimamuutused," sõnas ta.

Balti keti 30. aastapäeva meenutamise peaüritused on Riias reedel.