Kui eelmisel gripihooajal saabus esimene partii gripivaktsiini Eestisse juba 9. augustil, siis selle hooaja vaktsiinid jõuavad eeldatavasti kohale alles septembri lõpuks, sest WHO võttis ühe vaktsiinis sisalduva viirusetüve leviku uurimiseks lisaaega.

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius ütles ERR-ile, et eelmisel hooajal turustati Eestis kaht gripivaktsiini: Influvac ning VaxigripTetra. Mõlemat vaktsiini kokku toodi Eestisse 123 056 doosi. Viimase hooaja esimene ravimipartii saabus eelmise aasta 9. augustil ning peamised kogused toodi septembrist novembrini.

"Meile teadaolevalt on saabuvaks hooajaks tootjad planeerinud kokku tuua umbes 140 000-150 000 annust ja eeldatavasti võiksid need ravimipartiid müügiloa hoidjate sõnul Eestisse jõuda septembri lõpuks. Vaktsineerimine algab enamasti siis, kui vaktsiin Eestisse jõuab," selgitas ta. "Enamasti augusti lõpp või septembri algus, aga kõige aktiivsemad kuud on olnud oktoober ja november."

Laiuse sõnul on viimased aastad näidanud, et inimesed on ise hoolsamad ja vaktsineerivad ennast ka varem.

Ta märkis, et kuna gripileviku kõrgaeg jääb enamasti jaanuarisse-veebruarisse, ei tohiks kaks kuni neli nädalat edasi lükkuv vaktsiini kohale jõudmine suurendada vaktsineerida soovijate võimalust haigestuda.

WHO kinnitab gripivaktsiini koostise järgnevaks hooajaks lähtuvalt viiruse tüvedest, mis kõige tõenäolisemalt tuleval hooajal kõige aktiivsemalt levivad.

Käesoleval aastal võttis WHO Laiuse sõnul otsustamiseks natuke lisaaega, et koguda ühe vaktsiinikomponendi, nimelt H3N2 leviku kohta täpsemat infot.

Möödunud gripihooajal vajas selle tõttu haiglaravi üle 1600 inimese, suri 36 inimest vanuses 13-97 eluaastat.