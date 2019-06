USA rahukava seab eesmärgiks kahekordistada Palestiina SKP

USA valitsus teatas laupäeval, et selle järgmisel nädalal avaldatav Iisraeli-Palestiina rahukava näeb ette 50 miljardi dollari kogumist palestiinlastele nende omavalitsuse sisemajanduse koguprodukti (SKP) kahekordistamiseks kümne aasta jooksul.

Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valitsus ütles esmakordselt oma kauaoodatud rahukava üksikasju avaldades, et plaani eesmärk on reformida Palestiina majandust ja siduda seda tihedamini selle naabritega, et meelitada ligi suuri rahvusvahelisi investeeringuid.

Washington oli varem lubanud, et avalikustab rahukava majanduslikud aspektid 25.-26. juunil Bahreini pealinnas Manamas peetaval konverentsil.

Nime "Rahust õitsenguni" kandev rahukava on seni ambitsioonikaim ja laiahaardelisim rahvusvaheline jõupingutus palestiina rahva hüvanguks, teatas Valge Maja, nimetades kava ajalooliseks.

"Sellel on võime kujundada täielikult ümber Läänekallas ja Gaza ning avada Palestiina ajaloos uus peatükk, mida defineerivad vastasseisu ja ilmajäetuse asemel vabadus ja väärikus," seisis avalduses.

Valge Maja teatel on rahukaval jõud luua üle miljoni uue töökoha loomise ja korraldada ümber raskustes Palestiina majandus, viies tööpuuduse taseme alla kümne protsendi.

Palestiinlaste jaoks kogutavaid investeeringuid hakkab haldama rahvusvaheline arengupank, et tagada headest valitsemistavadest kinnipidamine ja hoida ära korruptsioon, tutvustas Valge Maja rahukava, mida ootab ilmselt ees Palestiina ametnike terav kriitika.

Palestiinlased lükkasid USA Lähis-Ida rahukava tagasi juba kaua aega enne selle avaldamist, sest ei pea Trumpi valitsust pärast Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tunnustamist erapooletuks rahuvahendajaks.

Palestiina ametnike hinnangul püüab häbenematult Iisraeli-meelne Trump palestiinlasi ära osta ja röövida neilt iseseiseva riigi.

Trumpi väimehest vanemnõunik ja administratsiooni Lähis-Ida rahukava peakavandajaks peetav Jared Kushner ütleski juuni algul avaldatud usutluses, et palestiinlased ei ole veel valmis end ise valitsema.

Selline seisukoht märgib eemaldumist kahe eelmise USA presidendi - demokraadist Barack Obama ja vabariiklasest George W. Bushi - valitsuse positsioonist töötada Palestiina riiklust hõlmava kahe riigi lahenduse suunas.