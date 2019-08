Gontšaruk töötas seni presidendi kantselei asejuhina, kuid valitsemiskogemust on tal vaid kolm kuud. Zelenskõi nimetas ta oma kandidaadiks neljapäeval pärast nädalaid kestnud konsultatsioone.

Avalikkus noort advokaati eriti ei tunne ning ta on andnud mõned üksikud intervjuud. Allikas presidendi kantseleist ütles uudisteagentuurile AFP, et Gontšaruk eelistab "vaikselt oma tööd teha".

Tema ametissemääramine langeb kokku Zelenskõi lubadusega tuua Ukraina poliitikasse uusi nägusid.

Gontšaruki kandidatuur pälvis parlamendisaadikute heakskiidu kiirelt, sest presidendi erakonnal Rahva Teenrid on seal juulis toimunud valimiste järel enamus.

Gontšarukit, kes õppis juurat ja avalikku haldust enne ühe advokaadibüroo kaasasutamist 24 aastaselt, peetakse liberaalsete majandusreformide toetajaks. Enne presidendi kantselei asejuhiks saamist haldas ta aastaid Euroopa Liidu rahastatud mittetulundusühingut, mis üritas parandada Ukraina ärikeskkonda.

Värske peaministri poliitikakaaslased peavad teda meeskonnamängijaks ja töönarkomaaniks.

Analüütikute arvates Gontšarukile valitsuse poliitikat juhtida ilmselt ei anta. Nende hinnangul jääb ta presidendi varju.

"Gontšaruk ei saa olla sõltumatu peaminister isegi kui ta seda tahaks," ütles analüütik Volodõmõr Fesenko uudisteagentuurile AFP.

Kõrgest ametnikust allikas, kes on Gontšarukiga koos töötanud, nimetas seda kogemust "mõõdukalt positiivseks". Allika sõnul on Gontšarukil "hästi struktureeritud" nägemus ning ta suudab "panna paika prioriteete sellieslt, et on ka tulemust".

Samas saab ta parimal juhul etendada vaid "positiivset tehnilist rolli", mis toetab presidendi kantseleid, lisas allikas.

Oleksandr Paraštšnõi, kes juhib investeerimispanga Concorde Capitali analüüsiosakonda, pidas uue valitsuse suurimaks väljakutseks inimeste ootuse täitmise. "See saab olema raske."

"Põhiline, mida oodatakse, on majanduse reformimine ja võitlemist korruptsiooniga," lausus ta.

Gontšaruk ise näib suhtuvat Ukraina väljavaadetesse positiivselt.

"Peatselt kiirenevad positiivsed muutused märkimisväärselt," kirjutas ta oma Facebooki-lehel pärast kohtumist Maailmapanga presidendi David Malpassiga eelmisel nädalal.

"Kõik saab korda. Püsige lainel!" kirjutas ta ühe pildi alla.

Välisministri kandidaat on Prõstaiko

Välisministri kandidaadiks esitas Zelenski senise presidendikantselei aseülema Vadõm Prõstaiko.

Ukraina kaitse- ja välisministri kinnitab ametisse ülemraada presidendi ettepanekul, muud ministrid esitab peaminister.

Prõstaiko sündis 20. veebruaril 1970 Odessa oblastis. 1994 lõpetas ta Kiievi polütehnilise instituudi ja 1998 Ukraina väliskaubandusakadeemia.

Ta on töötanud Austraalias Ukraina Sydney peakonsulaadis, saatkondades Kanadas ja USA-s. 2012-14 oli ta saadik Kanadas, 2014-17 asevälisminister. 2017. aastast oli ta Ukraina missiooni juht NATO juures ja 2019. aasta maist Ukraina presidendi kantselei aseülem.

Ukrainas tuli kokku uus ülemraada

Ukrainas tuli neljapäeval kokku üheksas ülemraada.

Interfaxi korrespondent edastas, et esimesele istungile registreerus 405 saadikut keskvalimiskomisjoni väljakuulutatud 424-st.

Istungi avas vanim saadik Juli Joffe (78, Opositsiooniplatvorm - Elu Nimel).

Istungil osaleb ka senise peaministri Volodõmõr Groismani valitsus, mis pani uue ülemraada ees ameti maha.

Seejärel moodustab raada eestseisuse, fraktsioonid, komisjonid, samuti uue valitsuse.

Lisaks kuulavad saadikud ära president Volodõmõr Zelenskõi erakorralise läkituse Ukraina sise-ja välisolukorra kohta ja kavatsevad esialgselt kinnitada põhiseadusmuudatuse, mis kaotab saadikupuutumatuse.