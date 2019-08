Zelenski: Venemaa G8-st välja arvamise ajast saadik pole miski muutunud

"Oleme mures ettepanekute pärast Venemaa G7-sse tagasi võtta," kirjutas Ukraina saatkond Facebookis.

"Kutsume G7 riigijuhte üles mitte taganema oma põhimõttelisest seisukohast ja sundima agressor ühiste jõupingutustega austama maailmakorda ning naasma konstruktiivse käitumise juurde," seisis Ukraina saatkonna avalduses.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas varem, et "okupeeritud Krimmi tagastamine, lahingutegevuse lõpetamine Donbassis ning rohkem kui saja poliitvangi ja Ukraina meremehe vabastamine oleks tõsine märk maailmale, et Venemaa on valmis taas leidma omale koha kõrgdiplomaatias".

Samuti rõhutas Zelenski, et võrreldes selle ajaga, millal Venemaa G8-st välja arvati, pole mitte midagi muutunud.

Since March 2014, when Russia was suspended from the G8, nothing has changed. The Ukrainian Crimea is still occupied, the Ukrainian Donbas is still suffering from the war. Grateful to those countries that have consistently supported Ukraine's territorial integrity and sovereignty — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2019