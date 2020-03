Ukraina peaminister esitas tagasiastumisavalduse

Ukraina seaduste kohaselt ei saa ülemraada valitsuskabinetti ametist vabastada 12 kuu jooksul pärast valitsusprogrammi heaks kiitmist ehk praegusel juhul ei saa seda sammu astuda enne 2020. aasta septembrit, vahendas Unian.

Samas saab seda teha siis, kui peaminister ise tagasi astub.

Unian teatas juba varem, et president Volodõmõr Zelenski oli teisipäeval Rahva Teenri fraktsiooniga teinud ettepaneku Gontšaruk ametist vabastada ning nimetada tema asemel peaministriks senine asepeaminister Denõss Šmõgal.

Tõenäoliselt on lisaks peaministrile vahetumas ka hulk teisi seniseid ministreid.

Gontšaruk on varem juba korra lahkumisavalduse esitanud, kuid jaanuaris president Zelenski tema avaldust ei rahuldanud öeldes, et soovib anda talle teise võimaluse. Tookord oli valitsuskriisi otseseks põhjuseks see, et avalikkusesse lekkis helisalvestis, milles Gontšaruk kritiseeris president Zelenski majandusteadmisi.

Pühapäeval märgati Gontšaruki ühes Kiievi restoranis koos presidendi administratsiooni ülema Andrii Jermakiga midagi tõsiselt arutamas ning juba siis olid mitmed analüütikud kindlad, et Gontšaruk lahkub lähipäevil ametist.

Eriti tähelepanuväärne on see, et varem on meedias räägitud võimalusest, et järgmiseks peaministriks võib saada Sergei Tigipko, kes on olnud ministriks nii Viktor Juštšenko ja viimati Viktor Janukovitši ametiajal.