Bolton: valmistatakse ette Trumpi ja Zelenski kohtumist Varssavis

"Arvestame, et presidendid leiavad võimaluse vestelda Varssavis Teise maailmasõja alguse üritustel," ütles ta Kiievis visiidil viibides.

Nõunik rõhutas, et vaatamata ametliku teate puudumisele peaks kohtumine toimuma.

"Olen Varssavi kohtumise suhtes soodsalt meelestatud. Riigijuhtidel on olnud juba kaks väga sooja vestlust ja neil on taas võimalus rääkida, kuigi ma ei tea, kui pikaks see kohtumine kujuneb, arvestades hõivatust ametlike tegevustega," ütles Bolton.

Bolton jääb Ukrainasse 29. augustini ja loodab seal tulemuslikke kohtumisi Ukraina ametnikega.

"Suursaadik Bolton tuli siia rõhutama USA toetust Ukraina suveräänsusele, territoriaalsele terviklikkusele ja Euro-Atlandi teele," teatas USA saatkond varem sotsiaalmeedias.

Bolton kohtub lisaks Zelenskile ka teiste Ukraina ametnikega.

"Toetame president Zelenski reformipüüdlusi ning tugevama ja jõukama Ukraina loomise nägemust," ütles Bolton Twitteris kohtumise eel.

Prantsuse president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et Venemaa, Ukraina, Saksamaa ja Prantsusmaa liidrid peavad septembris Ida-Ukraina sõja lahendamiseks tippkohtumise. Kindlat kuupäeva ta ei nimetanud.

Eelmised nelja riigi rahukõnelused toimusid 2015. aastal.