EAS sai kohtus Viive Aasma üle võidu

"Praeguseks on nii riigihangete vaidlustuskomisjon, halduskohus kui ka ringkonnakohus kinnitanud, et EAS on suhtekorraldusteenust hankinud õiguspäraselt, seega on süüdistused alusetud," ütles EAS-i hankeüksuse juht Birgit Vilippus.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kert Kingo nõunikuna töötava Viive Aasma kaebus puudutas suhtekorraldushanke kommunikatsiooniplaanide hindamist ning ta nõudis EAS-ilt hanke kaotuse tõttu saamata jäänud tulu ligi 170 000 eurot.