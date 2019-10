"Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister - ma arvan, et paljud televaatajad mõtlevad, et mis minister see selline üldse on. Aga me teame, et meie jaoks ju e-riigi edulugu ja digitaalteemad on erakordselt olulised. See on üks väheseid suuri konkurentsieeliseid, mis Eestil on. Ja tegelikult see minister peakski olema see, kes hoiab sellel valdkonnal silma peal, kõigiti aitab kaasa valdkonna arengule," rääkis Kaljulaid.

"Ja nüüd me näeme, et juba teine inimene on absoluutselt ebapädev, absoluutselt läbikukkunud selles ametis. Minu meelest see näitab ka seda, et Jüri Ratase valitsus absoluutselt ei väärtusta seda valdkonda. See on väga kurb, sest maailm paneb selliseid asju tähele," lisas ta.

Uue ministri leidmine on Kaljulaidi hinnangul keeruline. "Valdkonda päriselt, süvitsi tundvaid inimesi pole Eestis lõpmatult palju ja ma kardan, et ükski neist ei ole nõus selle valitsuse koosseisus töötama," põhjendas ta.

Minister Kert Kingo esitas kolmapäeva õhtul tagasiastumisavalduse. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon ja Reformierakonna fraktsioon ning Raimond Kaljulaid leidsid juba päeval, et minister peab ametist lahkuma.

"Äsja sai teatavaks, et Kert Kingo valetas esmaspäeval riigikogu auväärsest kõnetoolist läbivalt ja eitas tõsiasja, et tal puudub igasugune seos Jakko Väliga. Nüüdseks on selgunud, et juba eelmisel nädalal allkirjastas Kert Kingo töölepingu, mille järgi pidi Väli asuma tööle tema nõunikuna," märkis SDE esimees Indrek Saar.

Lisaks vassis Kingo ka oma eelmise nõuniku Viive Aasma asjus, tehes seda 14. oktoobril riigikogu korruptsioonivastase erikomisjonis, lisas Saar.

"Kuidagi ei ole võimalik usaldada inimest, kes sulle otse näkku valetab," ütles Indrek Saar.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas sõnas, et minister Kingo on korduvalt ja süsteemselt valetanud ja valetamine on kõige otsesemalt usalduse küsimus.

"Demokraatia on aga usaldusele ehitatud. Seetõttu ei sobi selline inimene ministriametisse," ütles Kallas.

Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ning Raimond Kaljulaid ütlesid ühises avalduses, et Kingo paneks viivitamatult ministriameti maha. "Kui ta seda ei tee, asume me Kingo umbusaldamiseks allkirju korjama," teatasid nad.