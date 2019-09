"Loobusin kuu aega tagasi Nordica juhi ametisse asumisest," ütles Kobin Ärilehele.

Kobini loobumist kinnitas ERR-ile Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel. Ettevõtte pressiesindaja Toomas Uibo oli aga eelnevalt ERR-ile väitnud, et tema jaoks on see uus info, mis pärines ajakirjandusest.

Nõukogu esimehe sõnul teavitas Kobin teda 6. augustil, et ta mõtles ümber, sest ei soovi naasta palgatööle.

"Me oleme nüüd vahepeal tegelenud uue juhi otsingutega. Need on selles mõttes hästi edenenud, et täna kirjutasime lepingu alla. Just hakkasime teadet tegema, aga see info levis niimoodi mööda teisi kanaleid pidi, enne kui teade välja jõudis minna," ütles Tiivel.

Erki Urva alustab tööd teisipäevast ja tema palk on 9800 eurot. Urva oli Estonian Airi juhatuse esimees aastatel 2002-2005, tal on ka töökogemus Nordicast.

Urva: jätkame väljaspool lendamist veel suuremas mahus

Urva põhjendas Nordica juhi koha vastuvõtmist sellega, et oli parajasti tööta ning tal on töökogemus lennufirma juhtimisest olemas.

"Olin siin vahepeal natukene tööalasest elust kõrval ja tahaks midagi teha ja siis tehti pakkumine ja valdkond on mulle tegelikult kogu aeg huvitav olnud ja tegelikult ma olen Nordicaga seotud olnud ka," kommenteeris Urva.

Nordica tulevikku näeb ta üha enam välismaal regionaallendude pakkumisena, millele rahvuslik lennufirma alates 1. oktoobrist täielikult pühendub.

"Seda, et jätkame väljaspool, ma arvan, et seda ikka aina suuremas mahus veel tegelikult. Tuleb ikka vaadata tõele otsa, et Nordica näol on tegemist ikka Eesti ajaloo kõige suurema lennuettevõttega. See, mis puudutab Eestist lendamist - kõik me loomulikult igatseme seda, et me hakkaksime jälle. Ettevõtte asutamise algne mõte oligi ju tegelikult see, et ikka Tallinnast lennata, aga hetkel on konkurentsiolukord kujunenud selliseks, nagu ta on praegu. Aga omanike nägemus on ikkagi see, et ühel hetkel ikkagi naasta Tallinnasse," ütles Urva.

Millal see aeg kätte jõuda võiks, ei soovinud Urva spekuleerida ja ütles, et lähtub juhtima asudes omaniku senistest plaanidest.

"Esialgu ma lähtun ikkagi sellest, millised on omanike nägemused ja ilmselt siin teatud restruktureerimisi-samme tuleb ikka ette võtta ja vaadata ka tõesti tulevikku, et milline see kommertstegevus siin olla võiks. Siin on palju planeerimist ja kavandamist ja ühtteist on enne ka juba ära tehtud. Mõned mõtted ja otsused on vaja lihtsalt ellu viia," lisas Urva.

Eesti riigile kuuluv lennuettevõte Nordica teatas 27. juunil, et 1. septembrist asub juhatuse esimehe kohale kauaaegne meediajuht Gunnar Kobin.

Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel ütles toona, et Kobini ülesandeks on luua kolmest riigile kuuluvast lennundusettevõttest toimiv kontsern, panna need ettevõtted ühte jalga käima ning koos sellega välja töötada ja ellu viia riikliku lennukompanii jätkusuutlik strateegia tagamaks Eestile olulised lennuühendused muu maailmaga.

Kobin oli Ekspress Grupi juhatuse esimees aastatel 2009-2016 ja kuulus pärast seda ettevõtte nõukogusse kuni 2018. aastani. Kobiniga pidi sõlmitama viieaastane tähtajaline leping. Tema palgaks pidi saama 15 000 eurot bruto.