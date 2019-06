Nordica juhiks saab Gunnar Kobin

Nordica nõukogu esimehe Toomas Tiiveli sõnul asub ettevõtet juhtima tunnustatud tippjuht, kellel on eelnev ulatuslik kogemus kontserni juhtimises, ettevõtete restruktureerimisel, uute investorite ja kapitali kaasamisel, samuti tugev taust nii arendus- kui turundustegevuses ja erinevate kontseptsioonide väljatöötamisel, edastas ettevõtte pressiesindaja.

"Kobinil on selge arusaamine väljakutsetest ja võimalustest, mis Eesti lennundusel täna ees seisavad ning usk ettevõtte edukasse tulevikku," ütles Tiivel.

Tiiveli sõnul on Kobini ülesandeks luua kolmest riigile kuuluvast lennundusettevõttest toimiv kontsern, panna need ettevõtted ühte jalga käima ning koos sellega välja töötada ja ellu viia riikliku lennukompanii jätkusuutlik strateegia tagamaks Eestile olulised lennuühendused muu maailmaga. Samuti on plaan alustada Nordica enda kommertsplatvormi ehk piletimüügi- ja klienditeenindussüsteemi arendamisega, mis annab ettevõttele tulevikus suurema paindlikkuse ja sõltumatuse ning võimekuse Tallinnast lendude taasalustamiseks.

"Nordica tütarfirma Regional Jet juhina jätkab Jan Palmer, kes koos oma meeskonnaga on lühikese ajaga muutnud Regional Jet'i kasumlikuks lennufirmaks ja toonud olulisi koostöölepinguid suurte lennufirmadega nagu LOT ja SAS. Ka seda suunda tahame aktiivselt edasi arendada ning kasvatada oluliselt ekspordimahte erinevatel Euroopa turgudel," lisas Tiivel.

Kobin oli Ekspress Grupi juhatuse esimees aastatel 2009-2016 ja kuulus pärast seda ettevõtte nõukogusse kuni 2018. aastani. Kobiniga sõlmitakse viieaastane tähtajaline leping.

2015. aastal asutatud Nordic Aviation Group AS (Nordica) on kasvanud läbi aegade suurimaks Eesti lennuettevõtteks. Alates 2016. aastast teeb Nordica koostööd Poola lennuettevõtte LOT Polish Airlines´iga (LOT). Nordica (51%) ja LOTi (49%) tütarettevõte Regional Jet osutab lennuteenuseid LOTile, Nordicale, SASile, Air Serbiale, Flybele ja erinevatele hankelepingu põhistele partneritele Euroopas. Regional Jet opereerib 19 lennukit ja transpordib aastas ca 2 miljonit reisija ning annab tööd enam kui 500 lennundusspetsialistile Eestis ja välisriikides.