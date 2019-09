"Kas me peaksime Venemaaga ajama äri nagu tavaliselt? Mina usun, et see ei ole olusid arvestades võimalik," ütles Duda ühisel pressikonverentsil USA asepresidendi Mike Pence'iga.

See küsimus lõhestas augustis ka rühmituse tippkohtumist Prantsusmaal, kus Trump toetas 2014. aastal välja heidetud Moskva liikmesuse taastamist.

Trump ütles, et kutsub Venemaa järgmisel aastal USA-s toimuvale G7 tippkohtumisele. Ettepanekut toetas Prantsusmaa, kuid seda kritiseerisid Saksamaa ja Suurbritannia.

Pence kinnitas esmaspäeval, et Venemaa suhtes tuleb "valvele jääda". Lisaks süüdistas ta Moskvat katses sekkuda valimistesse ning kasutada oma nafta- ja gaasivarusid "meie liidu lõhestamiseks".