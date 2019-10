Valge Maja personaliülem Mick Mulvaney sõnul ei saa Trump ise sellest mingit majanduslikku kasu. Samuti ei ole tegu reklaamiga Trumpi golfikeskustele, sest Donald Trumpi bränd on niigi tugev, lisas Mulvaney, vahendab BBC.

Golfikeskus Trump National Doral Miami asub kaheksa kilomeetri kaugusel Miami lennuväljast.

Mulvaney sõnul kaaluti tippkohtumiseks ka teisi kohti, kuid lõpuks veenduti, et Doral Miamis on "ülivõimsalt parim koht" tippkohtumise läbiviimiseks. Tema sõnul märkis üks korralduskoha otsinguga tegelenud meeskondadest, et Trump Doral oleks justkui tippkohtumise jaoks ehitatud.