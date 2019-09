Putinilt küsiti foorumil, kas ta osaleks G7 kohtumisel, kui tehakse otsus taastada G8 formaat. "G8 hiljutisim kohtumine pidanuks aset leidma Venemaal. Me oleme avatud ja tervitaksime oma partnereid, kui nad otsustavad meid külastada," lausus ta.

Tema sõnul toetab Venemaa formaadi taastamist.

"Ma arvan, et on üldine arusaam, ja president Macron ütles seda hiljuti ka avalikult, et Lääne liidripositsioon on lõpusirgel. Ma ei kujuta ette tõhusat rahvusvahelist organisatsiooni India või Hiinata," ütles Vene president.

"Kõik formaadid on kasulikud. Arvamuste vahetamine on alati hea, isegi kui osapooled karjuvad. Nagu ma aru saan, siis see juhtus praegu G7-s. Kohtumine oli siiski kasulik. Seetõttu me ei lükka ühtegi koostööformaati tagasi," lausus Putin.

G7-sse kuuluvad Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, USA ja Ühendkuningriik. Enne Ukrainale kuuluva Krimmi annekteerimist 2014. aasta märtsis kuulus ühendusse ka Venemaa ja siis tunti seda nimega G8.

Krimmi annekteerimise järel viskasid ülejäänud ühenduse liikmed Venemaa tollase USA presidendi Barack Obama mahitusel G8-st välja ja nimetasid end ümber G7-ks.

Putini imetlemises süüdistatud USA president Donald Trump ütles augusti lõpus viimasel G7 tippkohtumisel Prantsusmaal, et kavatseb kutsuda Vene presidendi järgmisel aastal Ühendriikides peetavale G7 tippkohtumisele.

Putin pakkus Trumpile müüa Vene hüperhelirakette

Putin ütles majandusfoorumil ka seda, et pakkus USA presidendile Donald Trumpile Venemaa hüperhelirakette osta, kuid too vastas, et küll Washington need ise endale ehitab.

"USA partneritega kohtusime viimati Osakas ja tõusis samuti küsimus, mil viisil võtta üldkokkulepetes arvesse meie tänapäevased relvad, sh hüperheli ründeraketikompleksid, pidades silmas, et ühelgi maailma riigil, sh USA-l taolisi relvi ei ole," rääkis Putin.

Ta jätkas: "Noh, ütlesin Donaldile: "Tahad, müüme sulle ja viime nii kõik tasakaalu?" Nad, tõsi, ütlevad, et hakkavad neid varsti ise tootma. Milleks raha raisata, kui me oleme kulutused juba teinud ja võime teenida nende pealt oma julgeolekut kahjustamata."

Vene president ütles, et Moskva on valmis strateegilise ründerelvastuse läbirääkimistel hüperhelirelva üle läbi rääkma.

"Võime rääkida sellest, kuidas neid arvesse võtta, pean silmas (hüperheliraketisüsteemide) kandjate ja lõhkepeade mõttes. See on eriküsimus, igal juhul on Venemaa valmis selles läbi rääkima. Kuid esialgu ei ole me USA-st mõistlikku vastust saanud," märkis Putin.