USA president Donald Trump teatas laupäeval, et järgmine G7 tippkohtumine ei leia aset ühes tema Florida golfiklubidest.

"Lähtudes nii meedia kui demokraatide hullumeelsest ja irratsionaalsest vaenulikkusest ei kaalu me enam Trump National Doralit Miamis G7 võõrustamiskohana 2020. aastal," säutsus Trump Twitteris.

"Me alustame otsekohe uue koha otsimist," ütles ta ja lisas, et üheks võimalikuks paigaks on Camp David.

Trumpi esialgne plaan korraldada G7 tippkohtumine oma Miami golfiklubis põhjustas süüdistusi korruptsioonis.