Reinsalu: me ei pea kogu aeg käituma selle järgi, mida meist arvatakse

Välisminister Urmas Reinsalu ütles "Välisilmale" antud intervjuus, et Eesti peab rändepoliitika küsimustes Euroopas enda eest tugevamalt seisma. Samas ei pea me Reinsalu sõnul pidevalt käituma selle järgi, mida meist arvatakse.

Saatejuht Johannes Tralla küsimusele, kas Reinsalu hingas kergendatult, kui Itaalias kukkus populistlik valitsus, vastas Reinsalu, et teda huvitab eelkõige, milline saab olema Itaalia uue valitsuse rahanduspoliitika. Senine valitsus oli Reinsalu sõnul ohuks kogu eurotsoonile.

Lisaks tunneb välisminister huvi, kuidas hakkab uus valitsus joonduma Euroopa Liidu ühtse välispoliitikaga. Kolmandana loodab Reinsalu, et Itaalia ei viska kõrvale Dublini põhimõtet rändeküsimuste lahendamisel. Dublini põhimõtte kohaselt vastutab piirikontrolli eest ja varjupaiga andmise otsuse eest riik, mille kaudu taotleja Euroopa Liitu siseneb.

Reinsalu märkis, et Eesti valitsus kvoodipõgenike vastuvõtmist ei toeta.

"Kui tekib kriis, kus riik üksi hakkama ei saa, siis kindlasti teised Euroopa riigid otsivad lahendusi, et aidata sellisel moel, mis on neile riikidele vastuvõetav ja jõukohane. Kui küsida nõnda, et kas Eesti seisab vastu sellisele tsentraalsele kvoodipõhimõttele, mis näeb ette pagulaste ümberjaotamist, siis jah - Eesti seisab sellele põhimõtteliselt vastu," lausus välisminister.

"See on kindlasti üks võimalustest, kuidas Euroopa Liidu kõvasti lõhkuda," lisas ta. Reinsalu sõnul eeldab ta Euroopa Liidu püsimist ja kestmist ning ta ootab, et Euroopa Liidus oleks vähem erinevaid lõhesid.

Reinsalu ütles, et Eesti peab Euroopa Liidus rändeküsimustes tugevamalt oma seisukohtade eest seisma.

Välisministeerium saatis hiljaaegu Eesti diplomaatidele suunised, et nad ei kirjutaks Eesti Vabariigi nimel enam seksuaalvähemuste toetusavaldustele alla. Samal ajal kasutavad kümned riigid diplomaatilist teenistust selleks, et seista seksuaalvähemuste diskrimeerimise vastu. Reinsalu sõnul ei ole Eesti välispoliitika prioriteet teha teistes Euroopa Liidu pealinnades mingisuguseid poliitilisi seisukohti, mis puudutavad erinevaid seksuaalreforme nendes riikides.

Samuti ei pea Reinsalu sõnul Eesti käituma nende riikide järgi, kes seda teevad. "Me ei pea kogu aeg tõestama kõigile midagi ja käituma selle järgi, mida meist arvatakse," ütles Reinsalu.

Saatejuht Johannes Tralla küsis Reinsalult ka Brexiti tuleviku kohta. Reinsalu prognoosis, et nüüd on muutunud leppeta Brexit tõenäolisemaks stenaariumiks kui leppega Euroopa Liidust lahkumine Suurbritannia poolt. Heaks lahenduseks Reinsalu leppeta Brexitit ei pea.

"See ei ole ühelegi osapoolele hea tulemus. See kahjustab meie ettevõtteid, see kahjustab meie inimesi, kõigis riikides, sealhulgas ka Ühendkuningriigis. Leppega Brexit oleks kindlasti asjakohasem," lausus Reinsalu.

Küsimusele, kas Euroopa Liit saab omaltpoolt painduda vastas Reinsalu, et kui see tähendab Iirimaale vee peale tõmbamist, siis on vastus eitav.