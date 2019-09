Saaremaa seakasvataja Raul Maripuu omandas Kehtnas pankrotistunud Rey lihatööstuse ja sigala kolm aastat tagasi, tootmise kaasajastamisse tuli investeerida üle miljoni euro, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Frank Kutteri juhataja Marek Mettas ütles, et põrsad tuuakse Saaremaalt, need kasvatatakse Kehtnas üles ja jõuavad oma tapamaja ja lihatööstuse kaudu poelettidele.

Ettevõte on Mettase kinnitusel ainus lihatööstus Eestis, mille kogu toodang valmib omatoodetud lihast, samuti ei kasutata tootmises külmutatud liha.

"Tänaseks toodame põhiliselt värskelihatooteid ja valmislihatooteid ehk siis singid, vorstid, viinerid, sardellid, keeduvorstid - kõik mida üks siga pakub, mida ühest seast saab teha," selgitas Mettas. "Meie tootmises puuduvad sügavkülmikud. Nii et tarbija lauale jõuavad kõik tooted värskest lihast tehtuna. Ja niimoodi säilib ka liha maitse kõige paremini tegelikult."

"Me oleme siin mõelnud nii eelküpsetatud praade kui ka suitsuvorste, verivorste. Ja meil on ka sellised omapärased vorstid, natuke kasutame õunatükke oma vorstide sees. Meil on natuke teistmoodi tooted jah, kui teistel on," lisas Frank Kutter lihatööstuse tehnoloog-kvaliteedijuht Juta Raid.

Frank Kutter suudab praegu Kehtnas toota 50 000 kilogrammi lihatooteid kuus, kuid lähiaastate eesmärgid on palju suuremad. Rahvusvahelise kõlaga kaubamärgi abil loodetakse jõuda ka välisturule.

"Noh eks meie põhieesmärk on jõuda siin esikümnesse Eesti lihatööstustega ja siis sealt vaatame juba edasi," sõnas Mettas.

Frank Kutteri lihatööstus annab tööd 27 inimesele ja kuna tootmise maht aina kasvab, vajatakse juba ka uusi töötajaid.