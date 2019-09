Maakohus tuvastas, et Tartu Ülikooli ülesütlemisavaldus 29. augustil 2018 Martin Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamiseks on tühine.

Kohus otsustas Tartu Ülikoolilt mõista Martin Halliku kasuks välja hüvitis 90 568 eurot. Välja mõistetud summa on brutosumma.

Maakohus jättis rahuldamata Halliku nõude erialase enesetäiendamise tasu väljamõistmiseks. Samuti otsustas kohus jätta poolte menetluskulud nende endi kanda.

Kohtuotsuses tuuakse välja, et kohus loeb tõendatuks, et 2017. aasta jõulupeol ahistas hageja ühte raamatukogu töötajat ning tarvitas liigselt alkoholi.

"Ülejäänud töölepingu lõpetamise aluseks olnud asjaolud ei ole tõendatud. Kõigi tunnistajate ütluste kohaselt ei olnud jõulupeol toimunu Martin Halliku käitumist arvestades tavapärane. Tunnistajad kirjeldasid Martin Hallikut kui viisakat juhti, kellega sai asju arutada ning konflikte ei tekkinud. Hagejal ei olnud kombeks naisi alandada."

Töölepinguseadus sätestab, et tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus.

"Kohus leiab, et töölepingu lõpetamine erakorralise ülesütlemisavaldusega ilma nimetatud hoiatuseta ei ole praegusel juhul kohane meede."

Kohus juhib kostja tähelepanu, et suurem osa jõulupeo kohta võetud seletuskirjadest räägivad naiskolleegidest, kes tundsid ennast halvasti.

"Nii ebamääraseid süüdistusi tuleks ülikoolil järgmisel korral töölepingut lõpetades kindlasti täpsustada. Lisaks tuleb arvestada, et keskmisest aktiivsem või vabam tantsustiil rock'n'roll stiilis tantsupeol ei tohiks kindlasti olla üks töölepingu lõpetamise põhjustest."

Tartu maakohus leiab, et seega tuleb lepingu erakorraline ülesütlemisavaldus lugeda tühiseks.

Kohtuotsuses tuuakse ka välja, et Tartu Ülikoolil ei olnud kohustust avaldada infot hagejaga sõlmitud töölepingu lõpetamise fakti kohta ning kindlasti mitte lõpetamise aluse kohta.

"Sellise pressiteate avaldamiseks puudus vajadus ning tegelikult ka õigustus, lepingu lõpetamise teate avaldamist ei saa õigustada avaliku huviga. Olukorras, kus puudutatud isikud on tööandjale andnud omapoolselt infot kahe oluliselt erineva õigusliku positsiooni kohta, tuleks info avaldamisel olla eriti ettevaatlik, sest ei saa olla ette kindel, kumma väited on õiged. Martin Hallikule ei saa ette heita seda, et ta oma vallandamist meedia järelepärimise peale kommenteeris."

Kohus selgitas, et hagejale tekkinud saamata jäänud tulu on 30 568 eurot, mis tuleb kostjal hüvitada. Kuid kohus pidas kohaseks suurendada väljamõistetavat hüvitist 60 000 euro võrra, et oleks hüvitatud hagejale tekkinud mittevaraline kahju.

"Kohus möönab, et praeguseks puudub kohtupraktika sellises ulatuses kahjuhüvitiste väljamõistmiseks ning mittevaralise kahju summa võib tunduda liialt suur. Samas tuleb hüvitamisel lähtuda sellest, et lepingu lõpetamise aluse valik ning selle avalikustamine tähendab arusaadavalt hageja maine hävitamist ja tema karjäärivõimaluste rikkumist aastateks, kui mitte pikemaks ajaks."

Advokaat soovitab ülikoolil otsus edasi kaevata

Tartu Ülikooli esindav advokaat Leonid Tolstov kinnitas ERR-ile, et soovitab ülikoolil kohtuotsuse edasi kaevata.

"Ma ei ole saanud veel ülikooli poolset volitust apellatsiooni esitamiseks, aga minu poolne soovitus oleks kindlasti edasi kaevata," ütles Tolstov.

Tolstov ütles kohtu otsust kommenteerides, et ilmselt on kohus sõna sõna vastu olukorras üritanud leida keskteed "Tõepooelst kõikides episoodides ei ole tuvastatud Martin Halliku poolset ebaväärikat käitumist, kuid oluline siiski kohtuotsuses toodud tuvastus, milles kohus leiab, et 2017. aasta jõulupeol ahistas hageja ühte raamatukogu töötajat ning tarvitas liigselt alkoholi," lausus Tolstov.

"Meie hinnangul näitab see väga selgelt, et Martin Hallik siiski käitus ebaväärikalt ja ülikool kindlasti ei reageerinud tühja koha pealt. Küll on kohus õigusliku hinnangu andmisel leidnud, et ülikool oleks võinud selles olukorras kaaluda hoiatusega piirdumist ja ei oleks pidanud kohe ehk töölepingut üles ütlema. Ülikooli hinnangul on see hästi väärtuspõhine põhimõtteline küsimus, mida peavad kõrgemad kohtuastmed hindama. Kas ahistamise olukorras tuleks tööleping ülemusega koheselt üles öelda või esimene kord ei ole justkui päriselt ja esimese ahistamisjuhtumi puhul võiks piirduda üksnes hoiatusega," rääkis Tolstov.