Neli Eesti teadusasutust sõlmisid oma huvide kaitseks koostööleppe

Seda ka näiteks juhul, kui taas peaks kerkima üles arutelu, et üks või teine teadusasutus tuleks liita mõne ülikooliga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tervise Arengu Instituut, Eesti Keele Instituut, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus allkirjastasid koostööleppe, et ühiselt tegeleda teadusmaastiku probleemidega.

"Suureks probleemiks on teadlaskonna karjäärimudel ja jätkusuutlikkuse mudel alates doktorantide juhendamisest, kuidas see koostöö ülikoolidega on, kuna meil ju kellelgi endal ei ole õppekavasid kuni siis selleni välja, kuidas teatud valdkondi hoida jätkusuutlikena," selgitas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Mario Kadastik.

Asutuste jaoks on ühine tegutsemine oluline ka siis, kui taas kord hakatakse arutama mõne asutuse liitmist näiteks ülikooli alla. Kadastik ütles, et teadusasutused ei ole põhimõtteliselt liitmiste vastu, vaid vastu ollakse siis, kui liitmisel puudub sisu ja kasu mõlemale poolele.

"Just nimelt see iseseisvuse küsimus, nende temaatikate üleval hoidmise küsimus ja tihti ka rahastuse küsimus. Ülikooli koosseisus on tihti see üldine aparatuur ja üldkulud oluliselt suuremad, mis tähendab, et ka kulubaas läheb üles ja ülikoolidel ei ole suuri rahakotte. Nagu me ka ajakirjandusest loeme, on kõrgharidus juba ammu stagnatsioonis," rääkis Kadastik.

Tartu Ülikool oleks väga rahul, kui näiteks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut või Eesti Keele instituut nendega liituks, kuid seda juhul, kui see on ka nende endi soov.

"Suuremal asutusel on oluliselt suurem puhverdusvõime. Kui väiksemal asutusel kaob üks oluline finantseerimiskompoment kas või aastaks ära, tähendab see tõsist probleemi. Ülikool suudab selle aasta või isegi paar ära puhverdada ja nii täpselt ongi. Teiseks on ka igasugustel asjadel alati mastaabiefekt. Ülikool saab teha raamatupidamist, hankeid suuremas mahus," ütles Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan Peeter Burk.

Ülikoolile annab liitmine Burki sõnul võimaluse tugevdada Eesti väiksusest tulevaid nõrku kohti.