New Yorgi linnapea võib loobuda Valgesse Majja pürgimast

Vasakpoolne New Yorgi linnapea Bill de Blasio vihjas kolmapäeval, et võib juba järgmisel kuul loobuda püüdmast demokraatide nominatsiooni USA 2020. aasta presidendivalimisteks, kui tal ei õnnestu rohkem toetust koguda.

De Blasio (58) reiting on viimastes arvamusuuringutes püsinud ühe protsendi piires ja tal on vaja rängalt pingutada, et täita kriteeriumid, mis oleksid vajalikud osalemaks oktoobri keskpaika kavandatud võtmetähtsusega televäitluses.

"Minu meelest on loogiline öelda, et ma püüan pääseda oktoobrikuisesse väitlusse. Kui pääsen, siis on see hea põhjus jätkata, ja kui mitte, on tõesti raske jätkamist plaanida," lausus ta ajakirjanikele.

Tegemist on esimese korraga, kus de Blasio on avalikult lõpetamisele vihjanud.

Väitluses osalemiseks peavad kandidaadid viimases neljas arvamusuuringus küündima vähemalt kahe toetusprotsendini ning omama vähemalt 130 000 rahastajat vähemalt 20 USA osariigis.

De Blasio, kes ei ole suutnud valijaid veenda oma võimes ametisolevat presidenti Donald Trumpi valimistel alistada, jätab kriteeriumide täitmatajätmise tõttu vahele järgmise, 12. septembril toimuva debati.

Praeguseks on Valgesse Majja pürgimast loobunud juba kuus kandidaati, kuid alles on veel tervelt 20. Enne oktoobrikuist väitlust on oodata veel loobumisi.