Peatähelepanu oli keskendunud Elizabeth Warrenile, kes on esimeses väitluses osalejatest vast kõige tuntum. Seekord on demokraatidel kandidaate nii palju, et väitlus oli jagatud kaheks päevaks.

Warren sai esimesena sõna ja nõudis majandusreforme, mille abiga ka vaesemad kodanikud saaksid osa positiivsetest arengutest.

"Kellele praegune majandus tegelikult kasulik on? Kui meil on valitsus ja majandus, mis töötab hästi neile, kellel on palju raha ja ei toimi teistele, siis on see korruptsioon," ütles Warren.

Väitlus jätkus migratsiooniteemadel, kus sõna võtsid peamiselt endine kongresmen Beto O'Rourke ja afroameeriklasest senaator Cory Booker.

Esimese päeva väitluses osalesid veel Julian Castro, Bill de Blasio, John Delaney, Tulsi Gabbard, Jay Inslee, Amy Klobuchar ja Tim Ryan.

Kuna laval oli kümme inimest, siis jäi üleriikliku publiku poole esmakordselt pöördunud kandidaatidele jälje jätmiseks aega vähe. Nad lootsid öelda midagi, mis hakkaks levima rahva seas kulutulena, et edendada oma programmi, meelitada ligi uusi doonoreid ning hoida end lehtede esikülgedel.

Kuid debati taustal olevad probleemid -- kasvav kriis USA-Mehhiko piiril, seal kinni peetud laste kehvad elamistingimused ning šokeeriv pilt Rio Grande jões uppunud salvadorlasest mehest ja tema väiketütrest -- tegid mõttevahetused kiireks ja pingeliseks.

Castro, varem sel aastal immigratsioonikava avaldanud ning ainus latiinost kandidaat, nimetas fotot "südantlõhestavaks".

"See peaks meid ka vihale ajama" ning "see peaks meid tegudele innustama", lausus ta.

Märkimisväärselt rääkisid O'Rourke, Booker ja hiljem ka Castro rändekriisi arutades aeg-ajalt hispaania keeles.

Kõige selgema pildi oma prioriteetidest presidendina andis Warren (70). Tema plaanide seas on rikaste maksu kehtestamine, suurfirmade tükkidekslöömine ning USA valimissüsteemi kaitse.

Oma viimases avalduses meenutas ta üles kasvamist Oklahomas, kus ta suutis läbi murda tänu riigi rahastatud kogukonnakoolile.

Debati üks ilmselgetest sihtmärkidest oli president Donald Trump. Kuigi mõned kandidaatidest võtsid sihikule oma rivaalid, siis mitmed suunasid oma raevu presidendile. Kandidaatidest mitmed leidsid, et Trumpi tagandamise menetlus peab algama viivitamatult.

Kongresmen Tulsi Gabbard ründas Trumpi välispoliitikat ning teatas, et presidendi "kanapistrike valitsus" on "viinud meid Iraaniga sõja lävele".

Kuigi Trump asus kolmapäeval lennukiga teele Aasiasse, siis jälgis debatti temagi ning ta ei lasknud mööda võimalust tögada oma vastaseid Twitteris.

Õhtu alates teatas ta debati kohta: "Igav."

Paljud ameeriklased jälgivad tähelepanelikumalt neljapäevast debatti, kui lavale astuvad demokraatide raudvarra kuuluvad 76-aastane Biden ja 77-aastane Sanders ning veel kaheksa kandidaati. Viimaste seas on võistluse ainus mustanahaline naine senaator Kamala Harris, Indianas asuva South Bendi homoseksuaalist 37-aastane linnapea Pete Buttigieg ning ettevõtja, poliitiline uustulnuk ja võistluse must hobune Andrew Yang.