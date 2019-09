Järva vallavanema umbusaldamine luhtus

Kui suurlinnades on protestimeelevaldused tavalised, siis maal näeb neid üliharva. Anne ja Maret hoidsid Järva vallavolikogu liikmete kogunemise ajal käes vallavanem Rait Pihelgase toetussõnumiga plakateid.

"Vallavanem on tihtipeale Järva-Jaani pensionäride juures käinud ja kõik meie probleemid ära kuulanud ja me oleme saanud lahendused. No missugune see elu veel peab olema, näha, et mees teeb tööd," rääkis Anne.

"Vaadake Järva-Jaani päevakeskust - uus mööbel, remont, nõudepesumasin, kõik on olemas tänu Raidile," lisas Maret.

Aravete lasteaias käiva lapse ema Kristi Reinberg andis volikogule üle toetusallkirjadega pöördumise, et vald ehitaks praeguse Aravete lasteaia maja asemele uue.

"Sain kokku 66 lapsevanema ja 14 personali liikme hääle ja meie kõigi ühine soov on, et Aravete lasteaed saaks endale uue hoone," rääkis Reinberg volikogule.

Volikogu opositsioon, mille eestkõneleja on endine Järva-Jaani vallavanem Arto Saar, heidab vallavanemale ja kogu võimukoalitsioonile ette, et puudub koostöö volikogu opositsiooni ja vallavanema vahel, et vallavanem on osalenud huvitatud poolena ühe otsuse langetamisel. Ja kuigi ühinemisleping näeb ette Aravete lasteaia renoveerimise, on vallavalitsus tellinud lasteaia ehitusprojekti volikoguga nõu pidamata.

"Praegu ei ole tehtud ei ekspertiisi, ei kalkulatsioone. Meil ei ole alusandmeid, mille põhjal selliseid otsuseid teha," rääkis Saar.

"Meie meelest on ta huvitatud osapool, sest tema maale tuuakse elekter, ta on ise otsustamise juures olnud. Võib-olla juriidiliselt ongi kõik korrektne, aga see lihtsalt ei paista ilus," rääkis Saar, viidates vallavalitsuse 23. aprilli korraldusele, millega seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks, et vallavanemale kuuluv kinnistu saaks liituda elektrivõrguga.

Vallavanem Rait Pihelgas süüdistustega ei nõustu. "Tegelikult ükski süüdistus ei pea ju paika. Eeltöö tegemiseks, et volikogu saaks otsustada, peabki tegema uuringuid ja vaatama, mis on õige," selgitas Pihelgas, miks vallavalitsus soovib vana lasteaia renoveerimise asemel ehitada uue.

Häältega kaheksa umbusalduse avaldamise poolt ja 12 vastu saab vallavanem Rait Pihelgas oma tööd jätkata.

Vallavanem Rait Pihelgas tõdes, et nädala jooksul, kui vallas tegeleti umbusaldamisega, jäi valla areng mõnes mõttes seisma.

"Täna tuleb minna eelarvete ja arenguplaanide koostamise juurde, vaadata tulevikku. Vaatame ära, mis täna räägitakse riigi majandusprognoosist, kuidas see mõjutab omavalitsusi. Töid ja tegemisi on palju, kuid igapäevaelu läheb ikka edasi," lisas Pihelgas.

Järva vallavolikogus on 21 liiget. 13-liikmelise koalitsiooni moodustavad Reformierakonna, Isamaa, EKRE, SDE ja Keskerakonna saadikud, opositsioonis on 8 volikogu liiget valimisliitudest Järva Valla Heaks ja Suur-Järvamaa.